ميۋنحەندە جۇزدەگەن جولاۋشى ءتۇندى ۇشاقتا وتكىزۋگە ءماجبۇر بولدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ وڭتۇستىگىندە بولعان كۇشتى جەل سالدارىنان 500 گە جۋىق جولاۋشى ءتۇندى ميۋنحەن اۋەجايىندا ۇشاقتا وتىرۋعا ءماجبۇر بولدى.
تولاسسىز جاۋعان قار ەلدەگى كولەمى جونىنەن ەكىنشى اۋەجايدىڭ تىنىسىن تارىلتىپ، جۇزگە جۋىق رەيستى توقتاتتى، ال قالعاندارىنىڭ قاشان ۇشارى بەلگىسىز ەدى.
اۋەجايداعى قاربالاستى تىيۋ ءۇشىن باۆاريا ديسپەتچەرلەرىنە ءبىر رەتتىك جەڭىلدىك بەرىلىپ، تۇنگى رەيستەردى ساعات 01:00 گە دەيىن ۇشىرۋعا رۇقسات ەتىلدى. بۇل - تۇنگى ون ەكىدەن تاڭعى بەسكە دەيىن ۇشۋعا قاتاڭ تىيىم سالىناتىن ميۋنحەن ءۇشىن توسىن شەشىم ەدى.
كەشكىسىن الىس جانە جاقىن باعىتتاعى بىرنەشە رەيسكە جولاۋشىلار وتىرعىزىلىپ، ۇشاقتار مۇزدان تازارتىلىپ، ۇشۋعا ازىرلەندى. الايدا ءتۇن اۋا قاردىڭ ەكپىنى كۇشەيىپ، قار تازالاۋ بريگادالارى ۇشۋ جولاعىن تالاپقا ساي مەرزىمدە تازارتا الماي قالدى. ناتيجەسىندە كەزەك كۇتىپ تۇرعان ۇشاقتارعا ۇشۋعا رۇقسات بەرىلمەدى.
رەيستەر ءبىرجولا توقتاتىلعاندا، ماسەلە تەك اۋا رايىندا ەمەس، ۇيىمداستىرۋ جۇيەسىندە ەكەنى انىقتالدى. ۇشاقتار كەرى قايتىپ، جولاۋشىلاردى تەرمينالعا تۇسىرە المادى - بارلىق تۇراق ورىندارى باسقا بورتتارمەن تولىپ كەتكەن. اۋەجايدىڭ رەسمي مالىمدەمەسىندە ءدال سول ساتتە شامامەن 500 ادامدى تاسىمالداۋعا قاجەتتى اۆتوبۋستاردىڭ بولماعانى ايتىلدى. بۇل تۋرالى Aviation.Direct حابارلادى.
جالپى العاندا، بەس رەيس تىعىرىققا تىرەلدى. ونىڭ تورتەۋى Lufthansa-عا، بىرەۋى ەنشىلەس Air Dolomiti كومپانياسىنا تيەسىلى.
ەۆاكۋاتسيا تاڭعى بەستەن كەيىن عانا باستالدى. سول ۋاقىتتا ادەتتەگى رەيستەر بىرتىندەپ قالپىنا كەلىپ، قوسىمشا اۆتوبۋستار ۇيىمداستىرىلدى.
لوگيستيكالىق تۇيىق
Lufthansa ءوزىنىڭ مۇنداي جاعدايعا تاپ بولۋى جەردەگى قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىنىڭ سالاقتىعىنا بايلانىستى دەپ تۇسىنەدى. ال ميۋنحەن اۋەجايى كىنانى توسىن ءارى قاتال قىسقا ارتىپ، بار رەسۋرستىڭ سارقىلعانىن جەتكىزدى.
ادەتتە قىزمەت ساپاسىمەن ماقتاناتىن اۋەجاي بۇل وقيعادان كەيىن بەدەلىنە سىزات ءتۇسىردى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە شارشاعان، قاجىعان جولاۋشىلاردىڭ سۋرەتتەرى تاراپ، بايلانىستىڭ جوقتىعى سىنعا الىندى. تۇنگى ۇشۋعا ارنايى رۇقسات بەرىلگەنىمەن، نەگە ول ىسكە اسپاعانى، نەگە تەرمينالعا كەرى جول جابىلعانى كوپشىلىككە تۇسىنىكسىز كۇيدە قالدى.
سالا ساراپشىلارى توتەنشە جاعداي جوسپارىنىڭ السىزدىگىن مەڭزەيدى. اۆياتسيادا بوراندى كۇندەرى ۇشاقتاردىڭ كۇتۋى قالىپتى جايت بولعانىمەن، ءتۇن ىشىندە التى ساعاتتان اسا ۋاقىت تەرمينالداعى سانيتارلىق جاعدايعا قول جەتكىزە الماي، بورتتا قامالۋ — قىزمەت كورسەتۋ قاعيدالارىنا قايشى ارەكەت.
ەندىگى ءسوز — تەكسەرىستە. نەلىكتەن جولاۋشىلارعا باسىمدىق بەرىلمەدى؟ قىس جاعدايىنا لايىق جەردەگى قىزمەتكەرلەر جەتىسپەدى مە؟
بوران باسىلعانمەن، بۇل سۇراقتاردىڭ بورانى ءالى باسىلار ەمەس.
وسىعان دەيىن كولۋمبيادا جوعالعان ۇشاقتىڭ اپاتقا ۇشىراعانى تۋرالى جازدىق.