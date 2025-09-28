ميلليون جىلدىق باس سۇيەك: عالىمدار ادام ەۆوليۋتسياسى تۋرالى تۇسىنىكتى وزگەرتە مە
استانا. KAZINFORM - زەرتتەۋشىلەر قىتايدا تابىلعان ميلليون جىلدىق ادامنىڭ باس سۇيەگى ءبىزدىڭ ءتۇرىمىز كەم دەگەندە جارتى ميلليون جىل بۇرىن دامي باستاعانىن كورسەتەتىنىن ايتادى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
الايدا عالىمداردىڭ ءبىر توبى مۇنىمەن كەلىسپەيدى.
- بۇل بىزگە جاقىن ءتۇر-سيپاتتارمەن، ونىڭ ىشىندە نەاندەرتالدارمەن ءوزىمىز ويلاعاننان الدەقايدا ۇزاق ۋاقىت بىرگە ءومىر سۇرگەنىمىزدى كورسەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
عالىمدار وزدەرىنىڭ ساراپتامالىق-تالداۋلارى ءبىزدىڭ ادام ەۆوليۋتسياسى تۋرالى تۇسىنىگىمىزدى «تولىعىمەن وزگەرتەدى»، ەگەر دۇرىس بولسا، تاريحىمىزدىڭ العاشقى ماڭىزدى تاراۋىن قايتا جازادى دەيدى.
دەگەنمەن، ادامنىڭ شىعۋ تەگى تۋرالى پىكىرتالاستار جالعاسىپ جاتقان سالادا جۇمىس ىستەيتىن باسقا ساراپشىلار جاڭا زەرتتەۋدىڭ تۇجىرىمدارى اقىلعا قونىمدى بولعانىمەن، تۇپكىلىكتى ەمەس دەپ سانايدى.
