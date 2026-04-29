قىتاي اۆتونارىعىنداعى باعا سوعىسى نەمەن اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي اۆتونارىعىندا سوڭعى ءۇش جىلدا باعا باسەكەسى كۇشەيىپ، سالادا ۇلكەن وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. بۇل ۇردىسكە ەڭ الدىمەن ەلەكترلى كولىك شىعاراتىن تاۋەلسىز «جاسىل ستارتاپتار» تۇرتكى بولعان.
بەيجىڭدەگى اۆتوسالونعا بارعان «دروم» پورتالىنىڭ شولۋشىسى سەرگەي اربۋزوۆ «روسسيسكايا گازەتاعا» بەرگەن سۇحباتىندا قىتاي اۆتونارىعىنىڭ قازىرگى جاعدايىنا باعا بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قىتاي اۆتونارىعىنىڭ توزىمدىلىگى شىنىمەن تاڭعالارلىق دەڭگەيدە.
قىتايدىڭ قازىرگى اۆتونارىعىن ايتقاندا، ءبىزدى جەكەلەگەن ماركالار ەمەس، بۇكىل نارىقتىڭ قانشالىقتى شىدامدى ەكەنى تاڭعالدىرۋى كەرەك. سوڭعى ءۇش جىلدا مۇندا باعا سوعىسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەيدى ساراپشى.
اربۋزوۆتىڭ سوزىنشە، بۇل باسەكەنى Xpeng ،Nio جانە Li Auto سياقتى «جاسىل ستارتاپتار» باستاپ بەرگەن. ولار قىسقا ۋاقىت ىشىندە ساپالى ەلەكترلى جانە گيبريد كولىكتەردى نارىققا ۇسىنىپ، ۇلكەن كومپانيالاردى دا جاڭا باعىتقا بەت بۇرۋعا ماجبۇرلەدى.
بۇل جاعداي ءىرى، اسىرەسە مەملەكەتتىك كونسەرندەردى وزدەرىنىڭ «جاسىل» برەندتەرىن دامىتۋعا يتەرمەلەدى. ناتيجەسىندە نارىقتا العاشقى «باعا سوعىسى» باستالىپ، وندىرۋشىلەر كولىكتەرىن ارزانداتىپ، ۇزاق مەرزىمدى ءبولىپ تولەۋ جۇيەسىن ەنگىزۋگە كوشتى، - دەيدى ول.
ميللياردتاعان شىعىن
باعا باسەكەسى مەن جاڭا تەحنولوگيالارعا سالىناتىن ءىرى ينۆەستيتسيالار كەي كومپانيالارعا اۋىر سوققى بولعان. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، اككۋمۋلياتور تەحنولوگيالارىن دامىتۋعا كەتەتىن شىعىندار مەن دەمپينگ ساياساتى ءبىرقاتار برەندتى ميللياردتاعان شىعىنعا باتىرعان.
مىسالى، Nio كومپانياسى ۇلكەن شىعىنعا ۇشىراسا، نارىق كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى بولعان BYD دا تابىستان قاعىلدى.
بۇل كولىك 2024-2025-جىلدارى قىتاي نارىعىندا كوش باستاپ تۇرعان ەدى. ءبىراق بيىل باعانى سۋبسيديالاۋدى توقتاتقاننان كەيىن بىردەن ءبىرىنشى ورىننان ءتورتىنشى ورىنعا ءتۇسىپ كەتتى، - دەيدى اربۋزوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا قىتاي نارىعىنداعى العاشقى وندىققا كىرەتىن بارلىق برەندتىڭ ساتىلىمى تومەندەگەن.
«كوپىرشىك» جارىلۋى مۇمكىن بە؟
ساراپشى قىتاي اۆتونارىعىن «ۇلكەيىپ كەلە جاتقان كوپىرشىككە» تەڭەيدى. ونىڭ پىكىرىنشە، نارىقتا باعانى قولدان تومەندەتۋ، جاڭا مودەلدەردى ۇزدىكسىز شىعارۋ جانە تەحنولوگياعا كەتەتىن شىعىندار ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلماۋى مۇمكىن.
مەن بەيجىڭدەگى ستەندتەردىڭ بارلىعىن ارالاپ شىقتىم. برەندتەر بارلىق سەگمەنتكە كىرىپ، مودەل قاتارىن شەكتەن تىس كەڭەيتىپ جاتىر. ءبىر قاراعاندا، بۇل نارىقتىڭ تابيعي دامۋى سياقتى كورىنگەنىمەن، شىن مانىندە مۇنىڭ ارتىندا ۇلكەن تاۋەكەل جاتىر. سوندىقتان بۇل «كوپىرشىكتىڭ» قالايشا جارىلماي تۇرعانى تاڭعالدىرادى. ءبىراق ونىڭ ۋاقىتى جاقىنداپ قالدى دەپ ويلايمىن، - دەيدى ساراپشى.
اربۋزوۆتىڭ پىكىرىنشە، جاڭا، شاعىن كومپانيالارعا قاۋىپ كوپ. ال ءىرى مەملەكەتتىك كونسەرندەر بۇل جاعدايدا اناعۇرلىم تۇراقتى.
ەڭ وسال توپ - شاعىن كومپانيالار. ال Changan ،GAC ،SAIC ،BAIC سياقتى ءىرى مەملەكەتتىك كونسەرندەر الدەقايدا تۇراقتى، - دەپ قورىتىندىلادى ول.