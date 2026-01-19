ميللياردەرلەر ساياسات پەن ب ا ق- تى باقىلاۋدى كۇشەيتتى - Oxfam
استانا. KAZINFORM - الەم بويىنشا ميللياردەرلەردىڭ بايلىعى 2025-جىلعا قاراي 2,5 تريلليون دوللارعا ارتىپ، رەكوردتىق 18,3 تريلليون دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
Oxfam-نىڭ جىل سايىنعى ەسەبىنە سايكەس، وتكەن جىلى الەمدە 3 مىڭنان استام ميللياردەر بولعان، ال ەڭ داۋلەتتى ادام يلون ماسكتىڭ بايلىعى العاش رەت جارتى تريلليون دوللاردان اسىپ ءتۇستى.
ا ق ش- تا باسقا ەلدەرگە قاراعاندا ميللياردەرلەر كوپ - 932 ادام جانە Forbes جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، تەك وتكەن جىلدىڭ ىشىندە ەلدە 116 جاڭا ميللياردەر پايدا بولدى.
حالىقارالىق قايىرىمدىلىق ۇيىمدار كونفەدەراتسياسى ميللياردەرلەردىڭ ساياساتقا، ب ا ق- قا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەرگە باقىلاۋىن كۇشەيتىپ جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر.
مىسال رەتىندە Amazon ميللياردەرى دجەفف بەزوستىڭ The Washington Post گازەتىن، يلون ماسكتىڭ Twitter/X كومپانياسىن، پاتريك سۋن-شيونگتىڭ Los Angeles Times گازەتىن ساتىپ الۋىن جانە وڭشىل ميللياردەر ۆينسەنت بوللوردىڭ فرانسۋزدىق CNews گازەتىن يەلەنۋىن كەلتىرۋگە بولادى.
- سۋپەر بايلاردىڭ ءبىزدىڭ ساياساتىمىزعا، ەكونوميكامىزعا جانە ب ا ق- قا شامادان تىس ىقپالى تەڭسىزدىكتى ۋشىقتىرىپ، ءبىزدى كەدەيشىلىكپەن كۇرەس باعىتىنان الشاقتاتتى، - دەدى Oxfam اتقارۋشى ديرەكتورى اميتابح بەحار.
ۇيىم سونىمەن قاتار ميللياردەرلەردىڭ ساياسي لاۋازىمداردى يەلەنۋ ىقتيمالدىعى قاراپايىم ازاماتتارعا قاراعاندا 4 مىڭ ەسە جوعارى ەكەنىن ەسەپتەپ، World Values Survey- ءدىڭ 66 ەلدى قامتيتىن ساۋالناماسىن كەلتىردى، وعان سايكەس سۇرالعانداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى بايلاردىڭ ءوز ەلدەرىندەگى سايلاۋلاردى ءجيى ساتىپ الاتىنىن ايتتى.
- بايلار مەن قالعاندار اراسىنداعى الشاقتىقتىڭ ارتۋى ءبىر مەزگىلدە وتە قاۋىپتى جانە تۇراقسىز ساياسي تاپشىلىقتى تۋدىرادى، - دەدى بەحار.
ەسەپ 19-قاڭتاردا شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا باستالاتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋممەن (د ە ف) تۇسپا-تۇس كەلدى.
بيىلعى جىلى فورۋمعا «الەمنىڭ 850 گە جۋىق جەتەكشى باس ديرەكتورلارى مەن ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعالارى»، سونداي-اق ساياسي كوشباسشىلار قاتىسىپ وتىر.
بۇعان دەيىن G20 ەلدەرىندەگى ميللياردەرلەردىڭ جيىنتىق بايلىعى 16,5 پايىزعا ءوسىپ، 15,6 تريلليون دوللارعا جەتكەنىن جازدىق.