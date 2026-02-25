ميلان-كورتينا وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ ەلگە ورالدى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك دودادا كوك تۋىمىزدى جەلبىرەتكەن وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆ پەن اتالمىش سپورتتىق باسەكەدە جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سوفيا سامودەلكينا قازاقستانعا كەلدى.
وتانداستارىمىزدى تۋعان- تۋىستارى، دوستارى جانە جانكۇيەرلەرى ەلورداداعى اۋەجايدان قوشەمەتپەن قارسى الدى.
ءوز كەزەگىندە ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەننادي گولوۆكين وليمپيادا چەمپيونىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەل مەرەيىن اسقاقتاتقان سپورتشىعا قۇرمەت كورسەتۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ ەلىمىزدە دە مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادا چەمپيونى بار. وسىنداي چەمپيونىمىزبەن ماقتانامىز، - دەدى گولوۆكين.
سالتاناتتى ءىس-شارادا شايدوروۆ، سامودەلكينا جانە ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا پاتەر كىلتتەرى تابىستالدى.
كوك تۋىمىزدى كوكتە جەلبىرەتكەن ميحايل شايدوروۆ قىسقى وليمپيادادا تاقىم قىسىپ، تىلەۋلەس بولعان وتانداستارىنا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.
- مەن بارشا جانكۇيەرگە قولداۋ كورسەتكەندەرى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن جانە ەلىمىزدىڭ اتىن الەمدىك ارەنادا تانىتۋ ءۇشىن قولىمنان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساۋعا دايىنمىن، - دەدى وليمپيادا چەمپيونى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ميحايل شايدوروۆتىڭ قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن ۇستاپ شىققانىن جازعانبىز.