    ميلان-كورتينا وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ ەلگە ورالدى

    استانا. KAZINFORM - الەمدىك دودادا كوك تۋىمىزدى جەلبىرەتكەن وتانداسىمىز ميحايل شايدوروۆ پەن اتالمىش سپورتتىق باسەكەدە جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سوفيا سامودەلكينا قازاقستانعا كەلدى.

    Милан-Кортина Олимпиадасының чемпионы Михаил Шайдоров елге оралды
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەن / Kazinform

    وتانداستارىمىزدى تۋعان- تۋىستارى، دوستارى جانە جانكۇيەرلەرى ەلورداداعى اۋەجايدان قوشەمەتپەن قارسى الدى.

    Шайдоров
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەن / Kazinform

    ءوز كەزەگىندە ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەننادي گولوۆكين وليمپيادا چەمپيونىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەل مەرەيىن اسقاقتاتقان سپورتشىعا قۇرمەت كورسەتۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىزدىڭ ەلىمىزدە دە مانەرلەپ سىرعاناۋدان وليمپيادا چەمپيونى بار. وسىنداي چەمپيونىمىزبەن ماقتانامىز، - دەدى گولوۆكين.

    Олимпиада чемпионы
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەن / Kazinform

    سالتاناتتى ءىس-شارادا شايدوروۆ، سامودەلكينا جانە ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا پاتەر كىلتتەرى تابىستالدى.

    Шайдоров
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەن / Kazinform

    كوك تۋىمىزدى كوكتە جەلبىرەتكەن ميحايل شايدوروۆ قىسقى وليمپيادادا تاقىم قىسىپ، تىلەۋلەس بولعان وتانداستارىنا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.

    - مەن بارشا جانكۇيەرگە قولداۋ كورسەتكەندەرى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن جانە ەلىمىزدىڭ اتىن الەمدىك ارەنادا تانىتۋ ءۇشىن قولىمنان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساۋعا دايىنمىن، - دەدى وليمپيادا چەمپيونى.

    Шайдоров
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەن / Kazinform

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ميحايل شايدوروۆتىڭ قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن ۇستاپ شىققانىن جازعانبىز.

    жанкүйерлер
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform
    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
