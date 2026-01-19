ميلان-2026 قىسقى وليمپياداسىنا باراتىن قازاقستان سپورتشىلارى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليادا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا 36 سپورتشى قاتىسادى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى حابارلادى.
قازىر قازاقستان ەنشىسىندە كەلەسى سپورت تۇرلەرىنەن ليتسەنزيا بار:
فريستايل-موگۋل - 4 سپورتشى
فريستايل-اكروباتيكا - دىنمۇحاممەد رايىمقۇل، شەرزود حاشيربايەۆ، رومان يۆانوۆ، اسان اسىلحان، ايانا جولداس.
بياتلون - 2 ەر، 2 ايەل سپورتشى (باراتىن سپورتشىلار ەسىمى ۇلتتىق قۇراما باپكەرلەر كەڭەسىنەن كەيىن انىقتالادى)
تاۋ شاڭعىسى سپورتى - روستيسلاۆ حوحلوۆ، الەكساندرا سكوروحودوۆا.
شاڭعى قوسسايىسى - 1 سپورتشى.
شاڭعى جارىسى - 7 سپورتشى
شاڭعىمەن تۇعىردان سەكىرۋ - 2 سپورتشى
كونكيمەن جۇگىرۋدەن 5 سپورتشى - ەۆگەني كوشكين، كريستينا سيلايەۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا، نادەجدا موروزوۆا، ارينا يلياشەنكو.
شورت-ترەكتەن 4 سپورتشى - ابزال اجعاليەۆ، دەنيس نيكيشا، ولگا تيحونوۆا، يانا حان.
مانەرلەپ سىرعاناۋدان - ميحايل شايدوروۆ، سوفيا سامودەلكينا.
ايتا كەتەيىك، بۇل تەك 2025-2026-جىلعى ماۋسىمداعى ليتسەنزيالىق كەزەڭدەر ناتيجەسىندەگى كورسەتكىش. الداعى ۋاقىتتا حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ ەسەبىنەن قوسىمشا جولدامالار بەرىلۋى مۇمكىن.
وليمپيادا ليتسەنزياسىنا قاتىستى قورىتىندى اقپارات قاڭتاردىڭ اياعىندا بەلگىلى بولادى.
XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان الەمنىڭ 93 ەلىنەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
قازاقستان قۇراماسى ميلان-2026 وليمپياداسىنا تاعى 17 جولداما يەلەنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.