ميلان-2026: قىسقى وليمپيادانىڭ باستالۋىنا 15 كۇن قالدى
استانا. KAZINFORM - ەكى اپتادان سوڭ XXV قىسقى وليمپيادا باستالادى. ول 6-22-اقپان ارالىعىندا ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودا وتەدى.
يتاليا وسىمەن ءتورتىنشى مارتە وليمپيادا ويىندارىن وتكىزگەلى وتىر. بيىلعى جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىن وسى ەلدە وتكىزۋ تۋرالى شەشىم 2019 -جىلى 24 ماۋسىمدا حوك- تىڭ لوزاننا قالاسىنداعى 134-سەسسياسىندا قابىلدانعان.
وليمپيادا ويىندارى ميلاندا العاش رەت وتكىزىلەدى. ال كورتينا-د’امپەتستسو 1956 -جىلى ۇيىمداستىرعان.
بۇعان دەيىن تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ساپالى دايىندىق ءۇشىن 13,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنى تۋرالى ايتتى. وعان قوسا، توپ-دەڭگەيدەگى 13 شەتەلدىك جاتتىقتىرۋشى- كەڭەسشى جۇمىلدىرىلعانىن جەتكىزدى.
مينيستر XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ەلىمىزدىڭ كوك بايراعىن ۇستاپ شىعاتىن سپورتشىلارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اپتا باسىندا قىسقى وليمپياداعا باراتىن قازاقستان سپورتشىلارى بەلگىلى بولدى. قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا 36 سپورتشى بار.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ويىندار قازاقستاندىق تەلەارنالاردا تىكەلەي ەفيردە كورسەتەلەتىنىن حابارلادى.