ميكروتولقىندى پەش تاعامداعى ۆيتاميندەردى جويا ما؟
استانا. KAZINFORM - ميكروتولقىندى پەش «تاعامداعى ۆيتاميندەردى جويادى» نەمەسە «دەنساۋلىققا زيان» دەپ جاتادى. الايدا زاماناۋي عىلىمي زەرتتەۋلەر بۇل تۇسىنىكتىڭ كوبىنە قاتە ەكەنىن كورسەتەدى. نەگىزگى ماسەلە ساۋلەلەنۋدە ەمەس، تاعامدى قىزدىرۋ پروتسەسىندە جاتىر، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ميكروتولقىندار يونداۋشى ەمەس ساۋلەلەنۋگە جاتادى. ياعني ولار حيميالىق بايلانىستاردى تىكەلەي بۇزبايدى جانە تاعامدى «راديواكتيۆتى» نەمەسە ۋىتتى ەتپەيدى. ميكروتولقىنداردىڭ اسەرى سۋدىڭ مولەكۋلالارىن قوزدىرىپ، ولاردىڭ جىلدام قوزعالۋىنا اكەلەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تاعام تەز قىزادى. دەمەك، ۆيتاميندەرگە اسەر ەتەتىن فاكتور ساۋلە ەمەس، جىلۋ.
عىلىمي زەرتتەۋلەر ءارتۇرلى ءپىسىرۋ تاسىلدەرىن سالىستىرعاندا قىزىق ناتيجە كورسەتكەن. مىسالى، س دارۋمەنى مەن ۆ توبى ۆيتاميندەرىنىڭ مولشەرىن تالداعان زەرتتەۋلەردە ميكروتولقىندى پەشتە دايىندالعان تاعامدا بۇل ۆيتاميندەر كوبىنە قايناتىلعان تاعامعا قاراعاندا كوبىرەك ساقتالعان. كوكونىستەردى ميكروتولقىندا وڭدەگەن كەزدە س دارۋمەنى جاقسىراق ساقتالادى، ال قايناتقاندا ونىڭ ەداۋىر بولىگى سۋعا ءوتىپ كەتەدى.
ۇقساس ناتيجە ەت ونىمدەرىندە دە بايقالعان. ميكروتولقىندا پىسىرىلگەن ەتتە B توبىنىڭ جىلۋعا سەزىمتال ۆيتاميندەرى، مىسالى تيامين مەن 6B ءداستۇرلى قۋىرۋ نەمەسە پەشتە ۇزاق پىسىرۋگە قاراعاندا كوبىرەك ساقتالادى. مۇنىڭ سەبەبى - ءپىسىرۋ ۋاقىتىنىڭ قىسقا بولۋى جانە سۋدىڭ از قولدانىلۋى.
دەگەنمەن ءبىر نارسەنى ءتۇسىنۋ ماڭىزدى: كەز كەلگەن جىلۋمەن وڭدەۋ كەزىندە كەيبىر ۆيتاميندەر ازايادى. اسىرەسە س دارۋمەنى مەن فولي قىشقىلى جوعارى تەمپەراتۋراعا سەزىمتال. تەمپەراتۋرا نەعۇرلىم جوعارى ءارى وڭدەۋ ۋاقىتى ۇزاق بولسا، ۆيتاميندەردىڭ جوعالۋى دا سوعۇرلىم كوپ بولادى.
سوندىقتان ۆيتاميندەردىڭ ازايۋىنا ميكروتولقىننىڭ ءوزى ەمەس، جىلۋدىڭ اسەرى سەبەپ بولادى. ال تاعامدى قىسقا ۋاقىتتا قىزدىراتىندىقتان، ميكروتولقىندى پەش كەي جاعدايدا پايدالى زاتتاردىڭ كوبىرەك ساقتالۋىنا دا مۇمكىندىك بەرەدى.