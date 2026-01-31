مىج-مىج، كىر-كىر كيىم سانگە اينالدى: پرادا ءسان ءۇيى توسىن توپتامامەن تاڭ قالدىردى
استانا. قازاقپارات - Prada ءسان ءۇيى 2026 -جىلعى كۇز- قىس ماۋسىمىنداعى ەرلەر توپتاماسىندا توسىن شەشىم ۇسىندى: مىجىلعان، كىرلەگەن جەيدەلەر پوديۋمعا شىقتى. ميلاندا وتكەن كورسەتىلىمدە مودەلدەردىڭ جاعاسى مەن جەڭىندە كوفە سەكىلدى ادەيى جاسالعان داقتار بولدى. بۇل - ۇقىپسىزدىق ەمەس، سانالى كونتسەپتسيا، دەپ حابارلايدى vogue.com.
ديزاينەرلەر ميۋچچا پرادا مەن راف سيمونس وسىلايشا زاماناۋي كەڭسە ءومىرىن يدەاليزاتسيالاۋدان باس تارتاتىنىن كورسەتتى. ولاردىڭ ويىنشا، بۇگىنگى جۇمىس كۇنى ءمىنسىز ەمەس: كەيدە جۇمىسقا كەشىگەسىڭ، كەيدە جەيدەنى ۇتىكتەۋگە ۋاقىت تاپپايسىڭ، ال كەيدە اسىعىس ءجۇرىپ ۇسىڭە كوفە توگىپ الاسىڭ.
Prada بۇل توپتاما ارقىلى «ءبارى باقىلاۋدا» دەگەن يلليۋزيادان ارىلىپ، كۇيزەلىس پەن شارشاۋعا تولى كەڭسە شىندىعىن ءسان تىلىمەن جەتكىزۋدى ماقسات ەتكەن. ياعني مىجىلعان كويلەك پەن كىر جەڭ ەندى سالاقتىقتىڭ ەمەس، زاماننىڭ شىنايى بەينەسى.