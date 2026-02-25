ميحايل شايدوروۆ: وليمپيادا التىنىمەن شەكتەلمەيمىن، الدىمدا ۇزاق جول بار
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى ماراپاتتادى.
ءوز كەزەگىندە وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ كورسەتكەن قولداۋى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا جانە بارشا وتانداسىمىزعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ميحايل شايدوروۆتىڭ سوزىنشە، التىن مەدال - ونىڭ عانا ەمەس، اتا-اناسىنىڭ، باپكەرلەرىنىڭ جانە سپورتشى ءۇشىن الاڭداپ، قولداۋ كورسەتكەن بارشا قازاقستاندىقتىڭ جەڭىسى. ول وليمپيادا التىنىمەن شەكتەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى! بۇل كەزدەسۋگە وليمپيادا چەمپيونى رەتىندە قاتىسۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. التىن مەدال - مەنىڭ عانا ەمەس، اتا-انامنىڭ، باپكەرلەرىمنىڭ جانە مەن ءۇشىن الاڭداپ، قولداۋ كورسەتكەن بارشا قازاقستاندىقتىڭ جەڭىسى. بۇل ايانباي تەر توگىپ جۇمىس ىستەسەڭ، جاقىن جانداردىڭ ماحابباتى مەن سەنىمى بولسا، ارمانداردىڭ ورىندالاتىنىن كورسەتەدى. پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدىڭ قولداۋىڭىزدىڭ ارقاسىندا سپورتشىلار ۇلكەن جەتىستىكتەرگە، جاڭا تاريحي رەكوردتارعا قول جەتكىزىپ ءجۇر. مەن وليمپيادا التىنىمەن شەكتەلمەيمىن. الدىمدا ۇزاق جول بار. ەلىمنىڭ سەنىمىن اقتاپ، جاس ۇرپاققا ۇلگى بولىپ، حالقىمىزدىڭ مەرەيىن ۇستەم ەتكىم كەلەدى. راحمەت سىزگە! سۇيىكتى وتانىما، قازاقستانىما قىزمەت ەتەمىن، - دەدى ميحايل شايدوروۆ.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ چەمپيوننىڭ باپكەرى، ايگىلى سپورتشى، 1994-جىلعى وليمپيادا جەڭىمپازى، الەم چەمپيونى الەكسەي ۋرمانوۆقا ىستىق ىقىلاسىن ءبىلدىردى.