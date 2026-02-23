ميحايل شايدوروۆ قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن ۇستاپ شىقتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلانە-كورتينا د’امپەتستسو وڭىرىندە وتكەن قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا مانەرلەپ سىرعاناۋشى تۋىن ۇستاپ شىقتى.
ەلىمىزدىڭ اتىنان مانەرلەپ سىرعاناۋ شەبەرى ميحايل شايدوروۆ وليمپيادا چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى. ناتيجەسىندا قازىر قازاقستاندىق سپورتشىلار جالپى كوماندالىق ەسەپتە 1 التىن مەدالمەن 19-ورىنعا تۇراقتادى.
ەلىمىز بيىل قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىنادى. ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت- ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل- موگۋل جانە فريستايل- اكروباتيكا بار.
2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداعا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىستى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىندى.
جالپى كوماندالىق ەسەپتە نورۆەگيا 18 التىن، 12 كۇمىس، 11 قولامەن كوش باسىنا شىقتى. ودان كەيىنگى ورىنداعى ا ق ش 12 التىن، 12 كۇمىس، 9 قولا ەنشىلەسە، ۇزدىك ۇشتىكتى 10 التىن، 7 كۇمىس، 3 قولامەن نيدەرلاند تۇيىندەدى.
