    08:15, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    ميحايل شايدوروۆ قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن ۇستاپ شىقتى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلانە-كورتينا د’امپەتستسو وڭىرىندە وتكەن قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا مانەرلەپ سىرعاناۋشى تۋىن ۇستاپ شىقتى.

    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك

    ەلىمىزدىڭ اتىنان مانەرلەپ سىرعاناۋ شەبەرى ميحايل شايدوروۆ وليمپيادا چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى. ناتيجەسىندا قازىر قازاقستاندىق سپورتشىلار جالپى كوماندالىق ەسەپتە 1 التىن مەدالمەن 19-ورىنعا تۇراقتادى.

    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك
    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك

    ەلىمىز بيىل قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىنادى. ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت- ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل- موگۋل جانە فريستايل- اكروباتيكا بار.

    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك
    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك

    2026 -جىلعى قىسقى وليمپياداعا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىستى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىندى.
    ءدۇبىرلى دودادا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن شامامەن 3500 سپورتشى قاتىستى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىندى.

    Михаил Шайдоров пронес флаг Казахстана на закрытии XXV зимних Олимпийских игр
    فوتو: تۇرار قازانعاپوۆ/ۇ و ك

    جالپى كوماندالىق ەسەپتە نورۆەگيا 18 التىن، 12 كۇمىس، 11 قولامەن كوش باسىنا شىقتى. ودان كەيىنگى ورىنداعى ا ق ش 12 التىن، 12 كۇمىس، 9 قولا ەنشىلەسە، ۇزدىك ۇشتىكتى 10 التىن، 7 كۇمىس، 3 قولامەن نيدەرلاند تۇيىندەدى.

    اتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادانىڭ جابىلۋ سالتاناتى ءوتىپ جاتقانىن جازعانبىز.

