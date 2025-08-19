ميدى قارتايتپايتىن 10 قاراپايىم ءتاسىل
جاستىڭ ۇلعايۋىمەن بىرگە اقىل-وي قابىلەتتەرى تابيعي تۇردە باياۋلاي باستايدى. ءبىراق بۇل قايتىمسىز ۇدەرىس ەمەس (ارينە، التسگەيمەر سياقتى نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردان بولەك) ، دەپ حابارلايدى healthline.com, peacehealth.org.
عىلىمي زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، ەگەر ءومىر بويى ميعا جۇيەلى تۇردە جاتتىعۋ جاساساڭىز، وعان جالقاۋلانۋعا مۇمكىندىك بەرمەسەڭىز، ءسىز ونىڭ جۇمىسىن ۇزاق ۋاقىت بويى جاقسى كۇيدە ۇستاپ، قارتايۋعا قارسى قورعانىس جاساي الاسىز. اقىل-وي بەلسەندىلىگى نەيروندار اراسىندا جاڭا بايلانىستار ورناتۋعا كومەكتەسەدى جانە ءتىپتى جاڭا جۇيكە جاسۋشالارىنىڭ ءوسۋىن ىنتالاندىرادى. وسىلايشا، بولاشاقتا ءبىر بولىگىن جوعالتقان كۇننىڭ وزىندە ميدا «قوسىمشا قور» پايدا بولادى.
مىنە، جادتى، زەيىندى، كەڭىستىكتى باعدارلاۋ قابىلەتىن جانە باسقا دا ينتەللەكتۋالدى داعدىلاردى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن كۇندەلىكتى، ءارى جاعىمدى ادەتتەر:
1. پازل قۇراستىرۋ
مەيلى ول 1000 بولشەكتى ەيفەل مۇناراسىنىڭ سۋرەتى بولسىن، نە 100 بولشەكتى ميككي ماۋس بەينەسى بولسىن، پازل جيناۋ ميدى جاتتىقتىرۋدىڭ تاماشا ءتاسىلى. بۇل اسىرەسە قارتايۋ كەزىندە ءجيى السىرەيتىن كەڭىستىكتى باعدارلاۋ قابىلەتىن دامىتادى.
2. كارتا ويىندارىن ويناۋ
بريدج، پوكەر، پرەفەرانس، پاسيانس سياقتى ويىندار جادىنى، لوگيكالىق ويلاۋدى جاقسارتادى جانە ميدىڭ كەي بولىكتەرىندەگى سۇر زات كولەمىن ارتتىرادى.
3. سوزدىك قوردى كەڭەيتۋ
جاڭا سوزدەردى ۇيرەنۋ ميدىڭ كورۋ جانە ەستۋ اقپاراتىن وڭدەۋگە جاۋاپتى ايماقتارىن بەلسەندىرەدى. بىلمەيتىن سوزدەرىڭىزدى جازىپ، ماعىناسىن قاراپ، سويلەۋدە قولدانۋعا تىرىسىڭىز.
4. بي بيلەۋ
جاڭا بي قيمىلدارىن ۇيرەنۋ جادىنى جاقسارتىپ، اقپاراتتى وڭدەۋ جىلدامدىعىن ارتتىرادى. سالسا، تانگو، زۋمبا نەمەسە ءتىپتى ۇيدە بەينە ساباقتارمەن بي بيلەۋ - ءبارى پايدالى.
5. بەس سەزىمدى قاتار قولدانۋ
كورۋ، ەستۋ، ءدام سەزۋ، ءيىس سەزۋ جانە سيپاپ سەزۋ مۇشەلەرىن ءبىر مەزەتتە بەلسەندى ەتۋگە تىرىسىڭىز. مىسالى، فەرمەرلىك جارمەڭكەگە بارۋ، جاڭا رەستورانعا كىرۋ نەمەسە ۇيدە پەچەنە ءپىسىرۋ.
6. جاڭا داعدىلاردى ۇيرەنۋ
جاڭا نارسەگە ماشىقتانۋ جاڭا نەيروندىق بايلانىستاردى نىعايتادى. مىسالى، باعدارلامالاۋ، كولىك جوندەۋ، اتقا ءمىنۋ سياقتى ارمانداپ جۇرگەن ىستەرىڭىزدى قولعا الىڭىز.
7. مۋزىكا تىڭداۋ نەمەسە اسپاپتا ويناۋ
مۋزىكا شىعارماشىلىقتى دامىتىپ، ويلاۋدى بەلسەندىرەدى. گيتارا، پيانينو، بارابان - كەز كەلگەن اسپاپتا ويناۋدى ۇيرەنۋگە ەشقاشان كەش ەمەس.
8. جاڭا باعىتتارمەن ءجۇرۋ
كۇندە ءبىر باعىتپەن جۇمىسقا نەمەسە ۇيگە بارۋدى ادەتكە اينالدىرماڭىز. مارشرۋتتى وزگەرتۋ - ويلاۋ ءتاسىلىن جاڭارتادى.
9. مەديتاتسيا
كۇنىنە 5 مينۋت تىنىش جەردە كوزدى جۇمىپ، تىنىشتىققا شومىپ وتىرۋ - سترەسستى ازايتىپ، ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتادى.
10. جاڭا تىلدەر ۇيرەنۋ
كوپ ءتىلدى مەڭگەرۋ ميدىڭ جۇمىسىن ەداۋىر جاقسارتادى. مۇنداي ادامداردىڭ جادى مىقتى، شىعارماشىلىعى جوعارى جانە ويلاۋ قابىلەتى قارتايا قويمايدى.
بۇدان بولەك، كروسسۆورد شەشۋ، سۋدوكۋ، سۋرەت سالۋ، ونەرمەن اينالىسۋ، سولاقاي بولماساڭىز سول قولمەن ءتىس تازالاۋ سياقتى ارەكەتتەر دە ميعا پايدالى.
ميدى ساۋ ۇستاۋ ءۇشىن فيزيكالىق بەلسەندىلىك تە ماڭىزدى: كۇن سايىن جاياۋ ءجۇرۋ، ۆەلوسيپەد تەبۋ، ءجۇزۋ. سونداي-اق 7- 8 ساعات ساپالى ۇيقى مەن كوكونىس، جەمىس- جيدەك، بالىق، جاڭعاق، ءداندى داقىلدارعا باي دۇرىس تاماقتانۋ قاجەت.
ارتەريالىق قىسىمدى، حولەستەرين مەن قانداعى قانت دەڭگەيىن قاداعالاۋ كەرەك، ويتكەنى گيپەرتونيا، جوعارى حولەستەرين جانە ديابەت دەمەنتسيا قاۋپىن ارتتىرادى. ال جاقىن ادامدارمەن ارالاسۋ، جاقسى الەۋمەتتىك بايلانىستار دا اقىل-وي ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن ماڭىزدى دۇنيەلەر سانالادى.