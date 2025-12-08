مىڭداعان ازامات تۇرعىن ءۇي كەزەگىنەن شىعىپ قالۋى مۇمكىن - وتباسى بانك
استانا. قازاقپارات – قازاقستاندا مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى مالىمەتتەرىن جاڭارتپاعاندىقتان، ءوز ورىندارىنان ايىرىلۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر.
قازىرگى تاڭدا كەزەكتە 642 مىڭ ادام بار، ءبىراق ولاردىڭ نەبارى %14 عانا دەرەكتەرىن راستاعان.
بۇل تۋرالى «وتباسى بانك» باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا ءماجىلىس جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا ايتتى.
ءتورايىمنىڭ سوزىنشە، كەزەكتەگى ازاماتتار تۋرالى اقپارات سوڭعى جىلدارى جاڭارتىلماعاندىقتان، ۇلكەن الشاقتىقتار انىقتالعان:
كوپتەگەن ادامداردىڭ بايلانىس نومىرلەرى جارامسىز؛
تۇرعىلىقتى مەكەنجاي دەرەكتەرى سايكەس كەلمەيدى؛
وتباسى قۇرامى تۋرالى اقپارات ەسكىرگەن.
ءبىز 642 مىڭ كەزەكتە تۇرعان ازاماتقا قاتىستى دەرەكتەردى العان كەزدە، سوڭعى ەكى جىلدا ەشقانداي ساناق جۇرگىزىلمەگەنىن بىلە تۇرا، قيىندىقتارعا دايىن بولدىق. ياعني، كەزەك تىزىمدەرى تەك نومىرلەر مەن ج س ن ارقىلى عانا بەرىلگەن. ءبىراق ماسەلە بۇدان دا تەرەڭ بولىپ شىقتى. بىزدە ازاماتتاردىڭ جارامدى تەلەفون نومىرلەرى جوق، تىركەلگەن مەكەن-جايىلارى تۋرالى مالىمەتتەر دە سايكەس ەمەس، وتباسى قۇرامى تۋرالى اقپارات تا سايكەس كەلمەيدى، - دەدى ءلاززات يبراگيموۆا.
بانك ءتورت اي بويى مالىمەتتەردى وزەكتەندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ كەلەدى. الايدا كەزەكتە تۇرعانداردىڭ ءبىر بولىگى كەلىسىمىن بەرمەي وتىر، ويتكەنى بۇگىندە كوپشىلىگى مەملەكەتتىك قولداۋ تالاپتارىنا ساي كەلمەيدى. 30-قاراشا 2025-جىلعا قاراعاندا، 642 مىڭ ادامنىڭ ىشىندە 92 مىڭنان استامى عانا ءوز دەرەكتەرىن راستاعان.
يبراگيموۆانىڭ ايتۋىنشا، كەزەكتە تۇرعانداردىڭ ءبىرازى قازىر بۇرىنعىداي جەڭىلدىك ساناتتارىنا جاتپايدى. بىرەۋلەر اسكەري قىزمەتتەن كەتكەن، بىرەۋلەر مەملەكەتتىك قىزمەتشى مارتەبەسىن جوعالتقان، كەيبىرىنىڭ بالالارى كامەلەتكە تولعان نەمەسە وتباسى مۇشەلەرى باسپانا ساتىپ العان.
دەرەكتەرىن جاڭارتۋدان باس تارتقانداردىڭ كەسىرىنەن تۇرعىن ءۇي بەرۋ پروتسەسى تەجەلىپ وتىر. مىسالى، 2008-جىلعى كەزەككە ءوتۋ ءۇشىن الدىمەن 2007-جىلعى ءتىزىم تولىق تەكسەرىلىپ، جاڭارتىلۋى كەرەك.