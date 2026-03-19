مىڭداعان ادام قىزىلوردا كوشەلەرىندە ۇلتتىق كيىممەن ءجۇردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - جالپىۇلتتىق «ناۋرىزناما» تۇجىرىمداماسى اياسىندا ۇلتتىق كيىم كۇنى قىزىلوردا قالاسىندا مازمۇندى مادەني وقيعامەن ايشىقتالدى.
الا اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، ۇلتتىق رۋحتاعى شەرۋ ى. جاقايەۆ كوشەسىنەن باستالىپ، ونەر ارباتى ارقىلى ورتالىق الاڭعا دەيىن سوزىلدى.
«ۇلت مۇراسى - ۇلتتىق كيىم» اتتى شەرۋگە مىڭعا جۋىق ادام قاتىسىپ، ۇلتتىق بولمىس پەن ءداستۇر ساباقتاستىعىن ايشىقتاي ءتۇستى.
شەرۋدى مادەنيەت سالاسىنىڭ ءبىر توپ ۇزدىگى مەن رۋحانيات جاناشىرى، «سىرلى ساز» ەتنو-فولكلورلىق انسامبلى باستاپ ءجۇردى. قازاقى ۇلگىدە كيىنگەن ونەرپازدار حالىق اندەرىن اۋەلەتە شىرقاپ، ونەر ارباتىنداعى ساحناعا ەرەكشە ءسان-سالتاناتپەن جەتتى. بۇل كورىنىس كوپشىلىككە ۇمىتىلماس اسەر سىيلاپ، ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ شىنايى رۋحىن سەزىندىردى.
بەلگىلەنگەن ورىنعا جينالعان سوڭ وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى ۇلتتىق بي ونەرىنىڭ جاۋھارى - «قاراجورعا» ءبيىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىنداپ، كوپشىلىكتىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى.
ال «كۇمىس دومبىرا - 2025» بايقاۋىنىڭ يەگەرى بەكسۇلتان ورىنباسار ساحنا تورىندە جۇرەكجاردى ارناۋىن ۇسىندى.
قالالىق مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى ايدىن قايرۋللايەۆ ءسوز الىپ، قالا تۇرعىندارىن ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- اۋقىمدى شارانىڭ باستى ماقساتى - قازاق حالقىنىڭ باي مادەني مۇراسىن دارىپتەۋ، ۇلتتىق كيىم ۇلگىلەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىندا ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا قۇرمەت قالىپتاستىرۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەرەكەلىك شەرۋ قالا ونەرپازدارىنىڭ ءان شاشۋىمەن جالعاستى.
ال كوكشەتاۋ قالاسىندا 27 مەكتەپتىڭ 1500 وقۋشىسى ءبىر مەزەتتە «بەس اسىق» ۇلتتىق ويىنىنا قاتىستى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا