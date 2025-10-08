ميانماداعى فەستيۆالدە بومبا جارىلىپ، 40 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ميانمانىڭ ورتالىعىنداعى فەستيۆال مەن نارازىلىق اكسياسىنا جاسالعان شابۋىلدان كەمىندە 40 ادام قازا تاۋىپ، 80 گە جۋىق ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform Times of India باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى مۇشەسىنىڭ ايتۋىنشا، ميانما ورتالىعىنداعى چاۋنگ ۋ اۋدانىندا جۇزدەگەن ادام ايدىڭ تولعانىنا قاتىستى مەرەكەگە جينالعان كەزدە، اسكەريلەر سول ماڭعا بومبا تاستاعان.
- ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى ادامدارعا ەسكەرتۋ جاساپ، ولاردىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىعى سول جەردەن شىعىپ ۇلگەردى. الايدا كوپ ۇزاماي موتورلى پاراپلاندار جينالعانداردىڭ ۇستىنەن ۇشىپ ءوتىپ، كوپشىلىكتىڭ ورتاسىنا ەكى بومبا تاستاعان، - دەيدى كۋاگەرلەر.
BBC- ءدىڭ حابارلاۋىنشا، شابۋىلعا ۇشىراعان قالا سوعىس كەزىندە باستى ۇرىس الاڭىنا اينالعان ساگاينگ ايماعىندا ورنالاسقان. ونىڭ كوپ بولىگى اسكەري ۇكىمەت نەمەسە حۋنتامەن كۇرەسۋ ءۇشىن توڭكەرىستەن كەيىن قۇرىلعان ەرىكتى كۇشتەردىڭ باقىلاۋىنا الىنعان. حالىقتىق قورعانىس كۇشتەرى (PDF) دەپ اتالاتىن بۇل توپتار جەرگىلىكتى اكىمشىلىكتى دە باسقارادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، سول كۇنى حالىقتىق قورعانىس كۇشتەرى نارازىلىق اكسياسىن جىلدام توقتاتۋعا تىرىسقان، ءبىراق پاراموتورلار وقيعا ورنىنا كۇتكەن ۋاقىتتان ەرتە جەتكەن. ياعني، جارىلىس 7 مينۋت ىشىندە بولعان.
Amnesty International ۇيىمىنىڭ ميانما بويىنشا زەرتتەۋشىسى دجو فريمان بۇل شابۋىل «ميانما بەيبىت تۇرعىندارى شۇعىل تۇردە قورعاۋعا مۇقتاج دەگەندى اڭعارتادى» دەدى. ول سونداي-اق وسى ايدىڭ سوڭىندا جينالاتىن وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ايماقتىق بلوگى اسەان- دى «حۋنتاعا قىسىمدى كۇشەيتۋگە جانە ميانما حالقىنا 5 جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى ساتسىزدىككە ۇشىراعان ءتاسىلدى قايتا قاراۋعا» شاقىردى.