    مي تاڭنان سەرگەك جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن نەنى ءبىلۋ قاجەت؟

    استانا. قازاقپارات - مي تاڭنان سەرگەك جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قىسقا اقىل-وي جاتتىعۋىن جاساعان جەتكىلىكتى، - دەپ حابارلايدى  UfaTime.ru.

    فوتو: freepik.com

    دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن اسىقپاي ورىندالاتىن 5-10 مينۋتتىق جاتتىعۋلار ەستە ساقتاۋ مەن زەيىندى جاقسارتىپ، كوڭىل كۇيدى كوتەرۋگە جانە كوگنيتيۆ دەنساۋلىقتى قولداۋعا كومەكتەسەدى. سول جاتتىعۋلاردىڭ ءبىرى - «كەرى ساناۋ»: مىسالى، 30 دان 1 گە دەيىن نەمەسە 20 دان 1 گە دەيىن باياۋ ساناۋ كەرەك، قالاعان جاعدايدا ءبىر ساندى اتتاپ ساناۋعا بولادى.

    سونداي-اق، ماماندار «ءۇش زاتتى اتا» جاتتىعۋىن ۇسىندى: اينالاڭىزعا قاراپ، داۋىستاپ ءۇش زاتتى اتاڭىز دا، ءبىر مينۋتتان كەيىن سول زاتتاردى قايتا ەسكە تۇسىرۋگە تىرىسىڭىز.

    دارىگەرلەردىڭ پىكىرىنشە، اسسوتسياتسيالار ويىنى دا پايدالى: ءبىر ءسوزدى (مىسالى، «الما») ايتىپ، وعان قاتىستى ءۇش اسسوتسياتسيا كەلتىرۋ كەرەك («ءتاتتى»، «قىزىل»، «باق»). سانداردى ەستە ساقتاۋدى دامىتۋ ءۇشىن بىرەۋدەن 3- 4 سان ايتۋىن سۇراپ، ولاردى 30 سەكۋندتان نەمەسە 1 مينۋتتان كەيىن قايتالاپ ايتۋعا بولادى.

    ماماندار زەيىنگە ارنالعان تاپسىرما دا ۇسىندى: داۋىستاپ وقىلعان قىسقا سويلەمنىڭ ىشىنەن بەلگىلى ءبىر ءارىپتى نەمەسە ءسوزدى تاۋىپ شىعۋ.

