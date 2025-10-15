مىڭ رەت تەگىن تاماق ىشكەن: جاپون ازاماتى تاماق جەتكىزۋ جۇيەسىن ەكى جىل الداپ كەلگەن
جاپونيادا 38 جاستاعى ەر ادام تاماق جەتكىزۋ قىزمەتىنىڭ جۇيەسىندەگى وسال تۇستاردى پايدالانىپ، ەكى جىل بويى اقىسىز 1000 نان استام تاپسىرىس جاساعان. بۇل ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان كومپانيا 3,7 ميلليون يەننەن (شامامەن 24 مىڭ ا ق ش دوللارى) استام شىعىنعا ۇشىراعان، دەپ حابارلايدى Japan Times.
ايىپتالۋشى - ناگويا قالاسىنىڭ تۇرعىنى تاتسۋيا حيگاسيموتو. ول 124 ءتۇرلى جالعان اككاۋنت اشىپ، ءارقايسىسىنا جالعان ات پەن مەكەنجاي تىركەپ، جەتكىزىلگەن تاعامدار «كەلمەدى» دەپ كورسەتىپ، اقشانى قايتارىپ الىپ جۇرگەن.
سوڭعى الاياقتىق ارەكەتى 30-شىلدەدە تىركەلگەن: ول Demae-can قوسىمشاسىندا جاڭا اككاۋنت اشىپ، بالمۇزداق، بەنتو جانە تاۋىق ستەيكتەرىن تاپسىرىس بەرگەن. تاعام جەتكىزىلگەننەن كەيىن حيگاسيموتو چات ارقىلى «تاپسىرىس كەلمەدى» دەپ حابارلاپ، سول كۇنى-اق 16 مىڭ يەن (شامامەن 105 دوللار) كولەمىندە وتەماقى العان.
تەرگەۋ بارىسىندا ەر ادامنىڭ بىرنەشە جىل بويى جۇمىسسىز جۇرگەنى انىقتالدى. ول جەكە دەرەكتەردى جاسىرۋ ءۇشىن الدىن الا تولەنگەن موبيلدى نومىرلەردى قولدانعان جانە اككاۋنتتارىن بىرنەشە كۇن ىشىندە ءوشىرىپ وتىرعان.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، حيگاسيموتونىڭ ايلاسى انىقتالۋى قيىن بولعان، سەبەبى ول ءار تاپسىرىستان كەيىن جاڭا اككاۋنت اشىپ، جۇيەگە قايتا تىركەلگەن.
قازىر ول الاياقتىق بابى بويىنشا قاماۋعا الىنىپ، تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.