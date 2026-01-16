مومىش ۇلىنىڭ قولجازباسى
ب. مومىش ۇلى 1928 -جىلدان 1982 -جىل ارالىعىندا ءوز باسىنان وتكەن ءاربىر قيلى ءساتتى قاعازعا ءتۇسىرىپ، قولجازبالارىن مۇقيات ساقتاعان.
ءسويتىپ، ول جازعاندارىن (اراب، لاتىن، كيريلل ارپىندەگى) مايدانعا بارعان جازۋشىلارعا بەرىپ، 1943 -جىلى ەلگە دەمالىسقا كەلگەندە دە شەتىنەن ارحيۆكە وتكىزىپ وتىرعان. 1961 -جىلى مەكەمتاس مىرزاحمەت ۇلى باتىردىڭ 3000 نان اسا قۇجاتىن جۇيەلەتىپ (ءبىراز قۇجاتتارىن ءۇي ارحيۆىندە قالدىرىپ)، الماتىداعى ورتالىق ارحيۆكە ءوز قولىمەن وتكىزگەن.
مىنا «مەن جازعان حاتتار» دەگەن ءبىر بەتتىك جازبا - ءالى ەش جەردە جاريالانباعان سونى قۇجات. باۋىرجان اتامىز ورتالىق ارحيۆكە قۇجاتتارىن وتكىزەر الدىندا 1942- 1943 -جىلدارى قازاقستانداعى وكىمەت باسىندا ءتۇرلى قىزمەتتەردە وتىرعان ج. شاياحمەتوۆ، ن. وڭداسىنوۆ، م. ءابدىحالىقوۆ جانە قازاقستان جازۋشىلارىنا ارناپ جازعان حاتتارىن ءبىر بولەك توپتاپ، ارحيۆكە وتكىزەردە جازعانىن اڭعارۋعا بولادى.
باۋىرجان اتامىز سوناۋ سۇراپىل جىلداردىڭ وزىندە قولىنان قارۋىن، قالامىن تاستاماي، ۇلكەن ماسەلەلەر كوتەرىپ، ونى وكىمەت باسشىلارى مەن بەلگىلى اقىن-جازۋشىلارعا ارناپ حات رەتىندە جولداعان ەكەن. سول حاتتارىنىڭ تولىق ءماتىنى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ 100 جىلدىعىنا وراي «ونەر» باسپاسىنان م. مىرزاحمەت ۇلىنىڭ باسقارۋىمەن «باۋىرجان مومىش ۇلى ХХI عاسىر كوگىندە» اتتى عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعى دايىنداعان 30 تومدىق شىعارمالار جيناعىنا ەندى.
ءالىمباي نايزابايەۆ، م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتى، «باۋىرجان تانۋ» عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى
Egemen Qazaqstan