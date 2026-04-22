ەمومالي راحمون وڭىرلىك كومىرتەك نارىعىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ءوتىپ جاتقان وڭىرلىك ەكولوگيالىق فورۋمدا تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون ورتالىق ازيا ەلدەرىنە وڭىرلىك كومىرتەك نارىعىن كەزەڭ-كەزەڭمەن قۇرۋدى ۇسىندى.
- تاجىكستان ءۇشىن سۋ ەنەرگەتيكانى جانە باسقا دا تازا ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋ ستراتەگيالىق باسىمدىق سانالادى. قازىرگى جاعدايدا ەكولوگيالىق ينۆەستيتسيالاردى جۇمىلدىرۋ جانە جاسىل ءوسۋدى قولدايتىن نارىقتىق تەتىكتەردى ەنگىزۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە. وسىعان بايلانىستى تاجىكستان ۇكىمەتى جاسىل وبليگاتسيالار شىعارۋدى جۇزەگە اسىرادى. بۇل ەلدىڭ جاھاندىق تۇراقتى كليماتتىق قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە كىرىگۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادامى. شىعارىندىلاردى قىسقارتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەردى قولداۋ جانە جاڭا ينۆەستيتسيالار تارتۋ ماقساتىندا وڭىرلىك كومىرتەك نارىعىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قۇرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ ورىندى دەپ سانايمىز، - دەدى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون.
سونىمەن قاتار ول بيولوگيالىق رەسۋرستاردى قورعاۋ جانە ءتيىمدى پايدالانۋ قورشاعان ورتا ماسەلەلەرىن شەشۋدەگى ەڭ ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى سانالاتىنىن باسا ايتتى.
- وسىعان وراي، تاجىكستاندا 2040 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭگە ارنالعان ەلدى كوگالداندىرۋ جونىندەگى ناقتى باعدارلاما قابىلداندى. ول ورمان ەكوجۇيەلەرىن قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا 1 ميللياردتان استام اعاش وتىرعىزۋدى كوزدەيدى. تاۋەلسىزدىك جىلدارى ىشىندە رەسپۋبليكاداعى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ جالپى كولەمى 2,5 پايىزدان 22 پايىزعا دەيىن ارتقانىن اتاپ وتكەن ءجون، - دەدى تاجىكستان پرەزيدەنتى.