مودجتابا حامەنەي يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى بولىپ سايلاندى - ساراپشىلار كەڭەسى
استانا. KAZINFORM — يراندا ەلدىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى بەلگىلى بولدى. ول - يراننىڭ قازا تاپقان بۇرىنعى رۋحاني كوشباسشىسى ءالي حامەنەيدىڭ ۇلى مودجتابا حامەنەي. بۇل تۋرالى يراندىق Fars اگەنتتىگى حابارلادى.
مودجتابا حامەنەيدىڭ سايلانعانى تۋرالى 9-ناۋرىز كۇنى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى ساراپشىلار كەڭەسى مالىمدەمە جاسادى.
56 جاستاعى سەيەد مودجتابا حامەنەي — بۇعان دەيىن يزرايل مەن ا ق ش سوققىلارىنان قازا تاپقان يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى جەتەكشىسى الي حامەنەيدىڭ ەكىنشى ۇلى. ول يراننىڭ ساياسي- ءدىني ەليتاسى ىشىندەگى ىقپالدى تۇلعالاردىڭ ءبىرى سانالادى. ۇزاق ۋاقىت بويى جوعارعى كوشباسشىنىڭ اپپاراتىندا جۇمىس ىستەپ، يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ وكىلدەرىمەن تىعىز بايلانىس ورناتقان.
بۇعان دەيىن يراننىڭ ساراپشىلار كەڭەسى جاڭا رۋحاني كوسەمدى سايلاعانى حابارلاندى.
جاڭا باسشىنى تاڭداۋ يران توڭىرەگىندەگى جالعاسىپ جاتقان اسكەري قارسىلاستىق جاعدايىندا ءوتتى.
26-اقپان كۇنى ا ق ش تاياۋ شىعىسقا 300 دەن استام اسكەري ۇشاعىن ورنالاستىردى.
قاقتىعىس 28-اقپاندا ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا سوققى جاساۋىمەن باستالدى.
الي حامەنەي قازا تاپقاننان كەيىن يراندا بيلىكتى تاپسىرۋ ءراسىمى ىسكە قوسىلدى.