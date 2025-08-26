موڭعوليالىق ءانشى قازاق، قىرعىز، ارميان ارتىستەرىمەن كوللابوراتسيا جاساعىسى كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ ازيا ونەرپازدارىنىڭ باسىن قوساتىن Silk Way Star بايقاۋى باستالادى. ءدال قازىر ەلوردادا قاتىسۋشىلار قىزۋ دايىندالىپ جاتىر. 12 مەملەكەتتەن كەلگەن ونەرپازدار ءوزارا باق سىناپ، 22 -قاراشا كۇنى جەڭىمپازدى انىقتاماق.
3 ايعا سوزىلاتىن دودادا موڭعوليانىڭ ابىرويىن قورعايتىن ميشەل دجوزەف «بۇگىن LIVe» ستۋدياسىنا قوناق بولىپ، ءوز اسەرىمەن ءبولىستى.
- ەڭ الدىمەن، وسىنداي اۋقىمدى جوبانى ۇيىمداستىرعان بارلىق جاندارعا شىن جۇرەكتەن العىس ايتقىم كەلەدى. سەبەبى مۇنداي يدەيالار ءبىزدى بىرىكتىرەدى. بۇل - وتە ماڭىزدى ءارى كولەمدى جوبا. مەن ءوز شىعارمالارىمدى ءوزىم جازامىن. اندەرىمنىڭ ىشىندە موڭعول ۇلتتىق مۋزىكاسىنىڭ ەلەمەنتتەرى بار. سول سەبەپتى مەنىڭ تۋىندىلارىم باسقا مەملەكەتتەردىڭ تىڭدارماندارىنا دا قىزىقتى بولادى دەگەن ۇمىتتەمىن، - دەيدى Silk Way Stars جوباسىنىڭ قاتىسۋشىسى.
موڭعوليالىق ءانشى قاتىسۋشىلارمەن ءالى تولىق تانىسىپ ۇلگەرمەگەنىن ايتادى. دەگەنمەن، كەي قارسىلاستارىمەن جاقىن دوستاسىپ ۇلگەرىپتى.
- قازىر جوبادا ناعىز قاربالاس كەزەڭ. قاتىسۋشىلارمەن ەندى-ەندى تانىسىپ جاتىرمىز. وكىنىشكە قاراي، بارىمەن ۇزاق سويلەسۋگە ۋاقىت جەتپەي جاتىر. دەگەنمەن، وسى از ۋاقىتتىڭ ىشىندە قىرعىزستاندىق قاتىسۋشىمەن جاقسى دوس بولىپ ۇلگەردىك. ونىڭ ەسىمى دە ەرەكشە. تاعى ءبىر قىزىعى - ەكەۋىمىزدىڭ دە ماماندىعىمىز ءبىر. ءبىز پسيحولوگپىز، - دەيدى ميشەل دجوزەف.
ونەرپاز قازاقستاندىق، قىرعىزستاندىق جانە ارمەنيالىق انشىلەرمەن بىرگە كوللابوراتسيا جاساعىسى كەلەتىنىن جاسىرمادى.
- ەگەر مۇمكىندىك تۋسا، قازاقستان، قىرعىزستان جانە ارمەنيا ەلدەرىنىڭ ارتىستەرىمەن بىرلەسىپ كوللابوراتسيا جاساۋعا دايىنمىن. سەبەبى بۇل ەلدەردىڭ مۋزىكاسى ماعان وتە جاقىن ءارى اۋەزى ەرەكشە ۇنادى، - دەيدى ول.
جوبا قاتىسۋشىسى دايىندىق بارىسىندا العان اسەرىمەن دە بولىستى.
- بۇل جوبا - جاي عانا بايگە ەمەس. مۇندا شىعارماشىلىقپەن قاتار، حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتىپ جاتىرمىز. مىسالى، دايىندىق كەزىندە ارمەنيالىق ءارتىستىڭ اۋەنىن ەستىپ قالدىم. شىنىمدى ايتسام، قاتتى اسەر الدىم، ءانى كەرەمەت ەكەن، - دەيدى ءانشى.
ميشەل دجوزەف ءانشى بولۋدى ارمانداماعانىن دا جاسىرماي ايتتى.
- نەگىزىندە بالا كەزىمدە ءانشى بولۋدى ارمانداعان جوقپىن. باستاپقىدا دارىگەر- پسيحولوگ بولعىم كەلدى. ءبىراق 16 جاسىمدا «موڭعوليا داۋىسى» سايىسىنا قاتىسىپ، سول ساتتەن باستاپ مۋزىكاداعى جولىم باستالدى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.