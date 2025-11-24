موڭعوليادان الەمدىك ساحناعا دەيىن: العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق مەگاجوبانىڭ جەڭىمپازى تۋرالى نە بىلەمىز
استانا. KAZINFORM - وتكەن اپتادا ەلوردادا «Silk Way Star» ۆوكالدىق مەگاجوباسى اياقتالدى. گراند-فينالدا موڭعول وكىلى، جەڭىمپاز ءداستۇرلى ۋرتىن-دۋۋدى زاماناۋي مۋزىكالىق جانرلارمەن ۇيلەستىرەتىن تانىمال ءانشى جانە كومپوزيتور ميشەل دجوزەف جەڭىسكە جەتتى. ونلاين داۋىس بەرۋگە 508 مىڭنان استام ادام قاتىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ميشەل جوبادا العاشقى ەپيزودتان باستاپ ءوزىن بەلسەندى قاتىسۋشى رەتىندە كورسەتتى، ساحنادا ءداستۇر مەن زاماناۋيلىقتى ۇيلەستىرە ءبىلدى.
ونىڭ ونەر كورسەتۋى - اندەردى ورىنداۋى، ساحناداعى بەينەسىندە ۇنەمى ۇلتتىق بولمىس تانىلىپ تۇردى.
ءارتىس ميشەل دجوزەف - شىن ەسىمى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءانشىنىڭ تەگى - ارالاس: ونىڭ اناسى موڭعول، اكەسى چەح. ول موڭعوليادا دۇنيەگە كەلگەن.
جەڭىمپازدىڭ اناسى داگيماا بادامحۋۋ قىزى فينالدا ونەر كورسەتكەننەن كەيىن، ەموتسياسىن جاسىرمادى. ول قازاقستان جىلى قارسى العانىن، كوكەيىندە ەرەكشە اتموسفەرا قالعانىن ءارى جاس ورىنداۋشىلارعا وسىنداي ۇلكەن ساحنادا ونەر كورسەتۋ مۇمكىندىگىن بەرگەنى ءۇشىن العىسىن ايتتى.
ميشەل دجوزەف موڭعول جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ءان ايتىپ، ۇلتتىق دىبىستاۋدى پوپ، R B جانە فانك سياقتى زاماناۋي جانرلارمەن ۇيلەستىرەدى. جوبا اياسىندا ول سونداي-اق «قاراتورعاي» حالىق ءانىن قازاق تىلىندە ورىندادى.
ميشەل قازاق تىلىندە ءان شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جانە جاڭا ماتەريالدارمەن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى. قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتى وزىنە جاقىن، جانە ول قازاقستاندىق تىڭداۋشىلارىنا ارنالعان كومپوزيتسيا شىعارعىسى كەلەدى.
جەڭىسىنەن كەيىن ءانشى جانكۇيەرلەرىنە ۇندەۋ تاستاپ، جوبا تۋرالى ويىمەن ءبولىستى.
- راقمەت ساعان، Silk Way Star. جارىعىڭ گالاكتيكالار مەن عالامدار ارقىلى شەكسىز ساياحاتتاپ، قايدا بارسا دا ارمانداردى جاندىرسىن. قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىنداعى جارقىن مادەني دوستىق نىعايىپ، حالىقتارىمىزدى ونەر، مۇرا جانە ءوزارا قۇرمەت ارقىلى بىرىكتىرە بەرسىن، - دەپ جازدى ميشەل الەۋمەتتىك جەلىدە.
ءارتىستىڭ شىعارماشىلىق پورتفوليوسىنا تانىمال تەلەجوبالارعا قاتىسۋ كىرەدى:
* «My Voice» (2016)، وندا ءول ۇشىنشى ورىن الدى؛
* «Your Sounds Familiar»، وندا ءانشى «ۇزدىك قاتىسۋشى» سىيلىعىن الدى؛
* «That’s My Jam» ، قوناق ورىنداۋشى رەتىندە ونەر كورسەتتى.
ميشەل دجوزەف ءوز شىعارماشىلىعىمەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە بەلسەندى تۇردە ءبولىسىپ وتىر. ونىڭ Instagram-دا 152 مىڭ وقىرمانى، ال YouTube ارناسىندا 20700 جازىلۋشىسى بار.