موڭعولياداعى «بۇركىت مەرەكەسىنە» 50 گە جۋىق سپورتشى قاتىستى
استانا. KAZINFORM — دەمالىس كۇندەرى تۋريستىك كەشەن «چينگيسيين حۋرەە» الاڭىندا «بۇركىت مەرەكەسى-2026» 20-رەت ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
مەرەكەنىڭ ماقساتى — كوشپەندىلەردىڭ سالت-داستۇرلەرى مەن ەرەكشە مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، تانىستىرۋ جانە ونى جاس ۇرپاققا جەتكىزۋ.
ءىس- شاراعا بايان-ولگي، تۋۆ، سەلەنگە ايماقتارىنان 30 دان استام بۇركىتشى قاتىسسا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى، يسپانيا، ماجارستان جانە رەسەيدەن 16 سپورتشى باردى.
«بۇركىت مەرەكەسى-2026» جارىستار مەن كونكۋرستار تۇرىندە وتكىزىلەدى. قاتىسۋشىلار ۇلتتىق كيىم كيىپ، باپتالعان بۇركىتتەردى قولدارىنا قوندىرادى جانە اڭشىلىققا ۇيرەتىلگەن اتتارعا ءمىنىپ جارىسادى. مەرەكە بارىسىندا ەڭ ۇزدىك ۇلتتىق كيىمدەر، اتتار مەن بۇركىتكە ارنالعان قۇرال-جابدىقتار ىرىكتەلەدى. باعالاۋ كريتەريلەرى — داستۇرلەردى ساقتاۋ جانە كيىم ۇلگىسىنىڭ ءستيلى.
مەرەكەدە قازاق ارتىستەرى ونەر كورسەتتى، كيىم مەن اكسەسسۋارلار ساتىلىمعا قويىلدى، ۇلتتىق تاعامدار ۇسىنىلدى. قاتىسۋشىلار قازاق كيىز ۇيىنە كىرىپ، كوشپەندىلەردىڭ ەرەكشە سالت-داستۇرلەرى مەن تۇرمىسىمەن جاقىنىراق تانىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
ءىس-شارانى استانانىڭ تۋريزم دەپارتامەنتى «چينگيسيين حۋرەە» تۋريستىك كەشەنىمەن بىرلەسە ۇيىمداستىرىپ، مادەنيەت، سپورت، تۋريزم جانە جاستار ىستەرى مينيسترلىگى جانە بايان-ولگي ايماعىنىڭ مادەنيەت دەپارتامەنتى قولداۋ كورسەتتى.
قىران قۇستاردى باپتاۋ جانە ولارمەن اڭشىلىق جاساۋ ءداستۇرى، سونىڭ ىشىندە بۇركىتپەن اڭ اۋلاۋ ءداستۇرى، ورتالىق ازيا كوشپەندىلەرى تاراپىنان 6000 جىل بويى ساقتالعان. موڭعوليا بۇل مۇرانى ساقتاپ قالعان ەل رەتىندە، 2010-جىلى يۋنەسكو-نىڭ ادامزاتتىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسىنىڭ وكىلدىك تىزىمىنە رەسمي ەنگىزگەن.