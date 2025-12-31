موڭعوليادا قانشا مال بار ەكەنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي موڭعولياداعى جالپى مال سانى 58,1 ميلليونعا جەتتى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 445,1 مىڭعا، نەمەسە 0,8 پايىزعا كوپ. بۇل تۋرالى 7- 17- جەلتوقسان ارالىعىندا بۇكىل ەل بويىنشا جۇرگىزىلگەن ءۇي مالى بويىنشا جۇرگىزىلگەن ساناقتىڭ الدىن الا قورىتىندىسىن جاريالاعان موڭعوليانىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى حابارلادى.
الدىن الا ساناق ناتيجەلەرىنە سايكەس، جىلقى سانى ەڭ كوپ ءوسىم كورسەتىپ، 5,1 ميلليونعا نەمەسە 9,5 پايىزعا ارتقان. سيىر سانى 5,4 ميلليونعا جەتىپ، 7,2 پايىزعا ءوستى؛ تۇيە سانى 501,3 مىڭعا دەيىن كوبەيىپ، 4,3 پايىز بولدى؛ ەشكى سانى 23,2 ميلليونعا جەتىپ، 1,1 پايىزعا ارتتى. ال قوي سانى بيىل 23,9 ميلليون، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2,6 پايىزعا ازايعان. جالپى مال شارۋاشىلىعىن قوي -% 41,1، ەشكى - %39,9، سيىر - %9,4، جىلقى - %8,8، تۇيە - %0,9 ۇلەسكە يە.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، ەل ايماقتارى ىشىندە حوۆسگول ايماعى 5,3 ميلليون مالمەن ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ودان كەيىن وۆورحانگاي - 5,1 ميلليون، ارحانگاي - 4,4 ميلليون، بايانحونگور - 4,2 ميلليون جانە تۋۆ ايماعى - 4,1 ميلليون باس كورسەتكىشىمەن كەلەسى ورىنداردى يەلەنگەن.
ومنوگوۆ، ءسۇحبااتار، بايانحونگور، ارحانگاي، حەنتي، دورنوگوۆ، دۋندگوۆ، حوۆسگول، دورنود، گوۆسۇمبەر، زاۆحان ايماقتارىندا جانە ۋلاانبااتار قالاسىندا مال سانى 10300 دەن 325 مىڭعا دەيىن ارتقان.
ال سەلەنگە، ۋۆس، حوۆد، گوۆ- التاي، بايان-ولگي، دارحان- ۋۋل، تۋۆ، ورحون، بۋلگان جانە وۆورحانگاي ايماقتارىندا مال باسى 6300 دەن 354500 گە دەيىن قىسقارعان.
ەلدەگى ەڭ كوپ مال حەنتي ايماعىنداعى ومنودەلگەر سومونىندا تىركەلگەن - 532,1 مىڭ.
سونىمەن قاتار، ەل بويىنشا تىركەلگەن 313 مىڭ مالشىنىڭ 58 پايىزى، ياعني 182,8 مىڭى - ەر ادام، ال 130,2 مىڭى - ايەل. بارلىق مالشىىڭ ن22 پايىزى 35 جاسقا دەيىنگىلەر ەكەنى انىقتالعان.