موڭعوليادا «ميلليارد اعاش» قوزعالىسى اياسىندا 117 ميلليون ءتۇپ كوشەت وتىرعىزىلدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان «ءبىر ميلليارد اعاش» ۇلتتىق قوزعالىسى اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان كۇزگى جالپىۇلتتىق اعاش وتىرعىزۋ ناۋقانى بيىل قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform Montsame اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
«Montsame»-نىڭ حابارلاۋىنشا، وتكەن دەمالىس كۇندەرى ۇلانباتىر قالاسىنىڭ ءۇش ايماعىندا 225 مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك ۇيىمدار مەن كاسىپورىنداردان جينالعان 2500 دەن استام ادام 12 ءتۇرلى اعاش پەن بۇتانىڭ شامامەن 3500 كوشەتىن وتىرعىزعان. وقۋشىلار دا بۇل شاراعا ەرىكتى تۇردە قاتىسىپ جاتىر.
كۇزگى وتىرعىزۋ كۇندەرى اياسىندا ەل بويىنشا 18 مىڭنان استام ۇيىم، كاسىپورىن جانە جەكە ادامدار 2 ميلليوننان استام اعاش وتىرعىزعان. سونداي-اق ايماقتاردا، سۇمداردا جانە ەلوردادا كوشەت جارمەڭكەلەرى ۇيىمداستىرىلدى. بۇعان دەيىن، بيىلعى كوكتەمدە، 3400 دەن استام ۇيىم مەن كاسىپورىن جانە 185 مىڭنان استام ازامات 8,4 ميلليون اعاش وتىرعىزعان.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، ەلدە شولەيتتەنۋ ۇدەرىسىنە قارسى كۇرەس اياسىندا قوزعالىس باستالعاننان بەرى 117 ميلليون اعاش پەن بۇتا وتىرعىزىلىپ، وسىرىلگەن.
بولجام بويىنشا، 2030 -جىلعا دەيىن ءىرى تاۋ- كەن كاسىپورىندارى 608 ميلليون اعاش، ال ايماقتار مەن ەلوردا 680 ميلليوننان استام اعاش پەن بۇتا وتىرعىزىلۋى ءتيىس.
اعاش وتىرعىزۋ بويىنشا بۇل جالپىۇلتتىق كامپانيا موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ 2010 -جىلعى جارلىعىنا سايكەس جىل سايىن مامىر جانە قازان ايلارىندا وتكىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، موڭعوليا قار بارىسىن ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق قور قۇرامىنا قوسىلاتىنىن مالىمدەگەن.