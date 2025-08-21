موڭعوليادا «كوشپەندى» دۇنيەجۇزىلىك فەستيۆالىنە 400-دەن اسا سپورتشى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - 22-24-تامىز كۇندەرى موڭعوليا استاناسىنىڭ نالايح اۋدانىنداعى تايج حايرحان تاۋىنىڭ ەتەگىندە «كوشپەندى» اتتى دۇنيەجۇزىلىك مادەني فەستيۆال وتەدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
فەستيۆال اياسىندا ءتورت ءداستۇرلى سپورت ءتۇرى بويىنشا جارىستار ۇيىمداستىرىلادى: ۇلتتىق كۇرەس، جامبى اتۋ (جەبەمەن اتۋ)، اسىق ويىنى جانە ات جارىسى.
بۇل جارىستارعا 400 دەن استام سپورتشى تىركەلگەن.
ال ات جارىسىنا 100 دەن استام جىلقى قاتىسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
باعدارلامادا سپورتتىق جارىستاردان بولەك، كورسەتىلىمدەر، شەبەرلىك ساباقتارى مەن ترەنينگتەر، سونداي-اق كورەرمەندەرگە ارنالعان اشىق تۋرنيرلەر (كۇرەس، ساداق اتۋ جانە اسىق ويىنى بويىنشا) جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا وتەتىن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رەسمي سايتى جاقىندا ىسكە قوسىلاتىنى ايتىلدى.