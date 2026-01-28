موڭعولياعا ەسكپورتتالاتىن قازاقستان تاۋارلارىنىڭ كولەمى ارتادى - زاڭ جوباسى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «ءبىر تاراپتان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە ەكىنشى تاراپتان موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى.
- اتالعان كەلىسىمگە 2025 -جىلعى 27 - مۋسىمدا مينسكىدە قول قويىلدى. كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى مەن موڭعوليا اراسىنداعى ساۋدا قاتىناستارىن دامىتۋ جانە نىعايتۋ. سونىمەن قاتار قازاقستان تاۋارلارىن موڭعوليا نارىعىنا شىعارۋعا قولايلى جاعداي جاسالادى. وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى زاڭ جوباسى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات نۇرتاي سابيليانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، وتكەن جىلعى قاڭتار- قاراشاداعى قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى $121,5 ميلليونعا جەتكەن.