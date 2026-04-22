موڭعوليا پرەزيدەنتى: سۋ رەسۋرستارىنا قاتىستى قازاقستان باستامالارىن قولدايمىز
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ مەن ءتيىمدى پايدالانۋدا قازاقستان كوشباسشىلىق تانىتتى. بۇل تۋرالى ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۋح ءمالىم ەتتى.
- ءبىرقاتار ەلدە اۋىز سۋدىڭ تاپشىلىعى ماسەلەسى بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان بۇل باعىتتا بىرلەسكەن ءىس-شارالار ماڭىزدى. كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى تەرىس سالداردى ازايتۋ، تاۋلى ايماقتارداعى ەكوجۇيەنى قورعاۋ، بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ، تابيعي اپاتتار تاۋەكەلىن ازايتۋ ءبىزدىڭ ءوڭىر ءۇشىن ماڭىزدى تاقىرىپ. بۇل تۇرعىدا جاھاندىق ەكولوگيالىق تەڭگەرىمدى ساقتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون. وسى ورايدا ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ سەسسياسىندا وسى باعىتتار بويىنشا قابىلدانعان باستامالاردى قولدايمىز، - دەدى ۋحنااگين حۋرەلسۋح.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكولوگيا مەن تابيعاتتى قورعاۋعا قاتىستى وڭىرلىك باستامالار ەرەكشە ماڭىزدا. سەبەبى بۇل قادامدار ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا جەتۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
- كەيىنگى جىلدارى كليماتتىڭ وزگەرۋى سالدارىنان سۋ رەسۋرستارىنا قول جەتكىزۋ مەن ولاردى تۇراقتى باسقارۋ ماسەلەسى تەك ورتالىق ازيادا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بارشا الەمدە وزەكتى. بۇل تۇرعىدا سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ مەن ءتيىمدى پايدالانۋدا كوشباسشىلىق تانىتقان قازاقستان مەملەكەتىنە العىسىمىزدى ايتامىز. مۇنىمەن قوسا، قازاقستان الەمدىك قوعامداستىقتىڭ نازارىن اۋدارا وتىرىپ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ باعىتىندا حالىقارالىق ىنتىماقتىستىقتا ەلەۋلى ناتيجەنى كورسەتتى، - دەدى ول
بۇدان بولەك، موڭعوليا پرەزيدەنتى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ قۇرامىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ ۇسىنىسىن قولدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- موڭعوليا وسى باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە بەلسەندى قاتىسادى، - دەپ ناقتىلادى ۋحنااگين حۋرەلسۋح.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «ورنىقتى بولاشاققا ورتاق كوزقاراس» تاقىرىبىمەن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت (ءو ە س) جۇمىسىن باستادى.