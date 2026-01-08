موڭعوليا پرەزيدەنتى استانادا وتكەن Silk Way Star بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازىن ماراپاتتادى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى، موڭعوليادان شىققان ميشەل دجوزەف «تەمىرقازىق جۇلدىزى» وردەنىنىڭ يەگەرى اتاندى.
موڭعوليانىڭ ۇلتتىق بوستاندىق پەن تاۋەلسىزدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ كۇنىنىڭ 114 جىلدىعىنا وراي ەل پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۇرەلسۇح ازاماتتاردى جوعارى مەملەكەتتىك اتاقتارمەن، وردەندەر مەن مەدالدارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىق شىعاردى. ماراپاتتالعاندار قاتارىندا Silk Way Star ازيا حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ گران-پري يەگەرى، ءانشى ميشەل دجوزەف تە بار. ول «تەمىرقازىق جۇلدىزى» وردەنىمەن («التان گاداس ودون») ماراپاتتالدى.
- پرەزيدەنت وردەندى تابىستاي وتىرىپ: «تەمىرقازىق جۇلدىزىنداي جارقىرا» دەدى. بۇل - سوزبەن ايتىپ جەتكىزە المايتىن اسەر. حالىقارالىق ساحنادا مەنىڭ ەسىمىمنەن گورى، ەلىمنىڭ اتى اتالعانىنا قاتتى قۋاندىم. بۇل ماراپات مەنى ودان ءارى بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلىپ، جاڭا جەتىستىكتەرگە جەتۋگە شابىتتاندىردى، - دەپ ءبولىستى ميشەل دجوزەف.
ميشەل دجوزەف - موڭعولياعا كەڭىنەن تانىمال ءانشى ءارى كومپوزيتور. ول شىعارماشىلىعىندا ءداستۇرلى ۋرتىن دۋۋ (سوزىلمالى حالىق اندەرى) ەلەمەنتتەرىن پوپ، RB جانە فانك جانرلارىمەن شەبەر ۇيلەستىرەدى. ونەر يەسى موڭعول جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ءان شىرقايدى.
Silk Way Star - ازياداعى العاشقى حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋ. بۇل جوباعا قازاقستان، موڭعوليا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قىتاي، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن ونەرپازدار قاتىستى.
شوۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايدىڭ CMG مەديا كورپوراتسياسى اراسىنداعى Silk Way Star حالىقارالىق جوباسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى. بايقاۋدىڭ بارلىق 10 شىعارىلىمى Jibek Joly جانە Silk Way تەلەارنالارىنان كورسەتىلدى. ۇلكەن فينال تىكەلەي ەفيردە ءوتىپ، ازەربايجان، گرۋزيا، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليانى قوسا العاندا، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندەگى كورەرمەندەردى قامتىدى. جوبانىڭ جالپى كورەرمەندەر سانى 1 ميلليارد ادامنان استى.
«تەمىرقازىق» وردەنى (Altan Gadas Odon) - 1936-جىلى قۇرىلعان موڭعوليانىڭ مەملەكەتتىك ماراپاتى. ول ەلدىڭ ەڭ جوعارى ناگرادالارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى جانە ەرلىك ىستەرى، مادەنيەت، قوعام جانە وزگە دە سالالارداعى ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن تابىستالادى.
بۇعان دەيىن ميشەل دجوزەف قازاق تىلىندە ءان جازۋدى جوسپارلاپ جۇرگەنىن مالىمدەگەن ەدى.