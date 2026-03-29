موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. قازاقپارات – 27-ناۋرىزدا موڭعوليانىڭ ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ (پارلامەنت) پلەنارلىق وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر گومبوجاۆىن زاندانشاتاردىڭ قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشى قارالدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
وتىرىس بارىسىندا ول مەملەكەت پەن حالىق مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويىپ، وكىلەتتىگىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن ايتتى.
- مەن قىزمەتىمە جابىسىپ وتىرعان جوقپىن. مەملەكەت پەن حالىق مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويىپ، وكىلەتتىگىمدى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل جاي عانا قىزمەتتى تاپسىرۋ ەمەس، ساياساتكەرلەردىڭ ماڭىزدى مۇددەلەر جولىندا بىرىگە ءبىلۋىنىڭ ۇلگىسى، - دەدى گومبوجاۆىن زاندانشاتار.
دەپۋتاتتاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ، تۇسىنىكتەمە جاساعاننان كەيىن زاندانشاتار سوڭعى توعىز ايداعى اتقارىلعان جۇمىستار بويىنشا ەسەپ بەردى.
ول ءوز سوزىندە 2025-جىلى العاش رەت مەملەكەتتىك شىعىندار 2,2 تريلليون تۋگريككە قىسقارعانىن ايتتى.
- ناتيجەسىندە كومىر ەكسپورتى 90 ميلليون تونناعا جەتىپ، جالپى ەكسپورت كولەمى 15,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراعان. كاشەمير ەكسپورتى 4,7 ەسە، ەت ەكسپورتى %25,7 عا ارتقان. ەكونوميكالىق ءوسىم 2,6 پايىزدان 6,8 پايىزعا دەيىن جەدەلدەپ، ينفلياتسيا 8,3 پايىزدان 6,5 پايىزعا تومەندەگەن. تولەم بالانسى 600 ميلليون دوللار تاپشىلىقتان 1 ميلليارد دوللار پروفيتسيتكە شىققان. ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەر 2,1 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، تاريحي ماكسيمۋم - 7 ميلليارد دوللارعا جەتكەن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا دەپۋتاتتاردىڭ 74 پايىزى ونىڭ وتستاۆكاسىن قولدادى.
گومبوجاۆىن زاندانشاتار جاڭا پرەمەر-مينيستر تاعايىندالعانعا دەيىن ۋاقىتشا ۇكىمەت باسشىسى مىندەتىن اتقارادى.