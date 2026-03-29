ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:15, 29 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. قازاقپارات – 27-ناۋرىزدا موڭعوليانىڭ ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ (پارلامەنت) پلەنارلىق وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر گومبوجاۆىن زاندانشاتاردىڭ قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشى قارالدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.

    Фото: Монцамэ

    وتىرىس بارىسىندا ول مەملەكەت پەن حالىق مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويىپ، وكىلەتتىگىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن ايتتى.

    - مەن قىزمەتىمە جابىسىپ وتىرعان جوقپىن. مەملەكەت پەن حالىق مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويىپ، وكىلەتتىگىمدى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل جاي عانا قىزمەتتى تاپسىرۋ ەمەس، ساياساتكەرلەردىڭ ماڭىزدى مۇددەلەر جولىندا بىرىگە ءبىلۋىنىڭ ۇلگىسى، - دەدى گومبوجاۆىن زاندانشاتار.

    دەپۋتاتتاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ، تۇسىنىكتەمە جاساعاننان كەيىن زاندانشاتار سوڭعى توعىز ايداعى اتقارىلعان جۇمىستار بويىنشا ەسەپ بەردى.

    ول ءوز سوزىندە 2025-جىلى العاش رەت مەملەكەتتىك شىعىندار 2,2 تريلليون تۋگريككە قىسقارعانىن ايتتى.

    - ناتيجەسىندە كومىر ەكسپورتى 90 ميلليون تونناعا جەتىپ، جالپى ەكسپورت كولەمى 15,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراعان. كاشەمير ەكسپورتى 4,7 ەسە، ەت ەكسپورتى %25,7 عا ارتقان. ەكونوميكالىق ءوسىم 2,6 پايىزدان 6,8 پايىزعا دەيىن جەدەلدەپ، ينفلياتسيا 8,3 پايىزدان 6,5 پايىزعا تومەندەگەن. تولەم بالانسى 600 ميلليون دوللار تاپشىلىقتان 1 ميلليارد دوللار پروفيتسيتكە شىققان. ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەر 2,1 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، تاريحي ماكسيمۋم - 7 ميلليارد دوللارعا جەتكەن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.

    داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا دەپۋتاتتاردىڭ 74 پايىزى ونىڭ وتستاۆكاسىن قولدادى.

    گومبوجاۆىن زاندانشاتار جاڭا پرەمەر-مينيستر تاعايىندالعانعا دەيىن ۋاقىتشا ۇكىمەت باسشىسى مىندەتىن اتقارادى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار