موڭعوليا قار بارىسىن ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق قور قۇرامىنا قوسىلادى
استانا. قازاقپارت - 15- قازاندا وتكەن كەزەكتى وتىرىسىندا موڭعوليا مينيسترلەر كابينەتى «موڭعوليانىڭ قار بارىسىن ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق قورعا قوسىلۋىن قولداۋ تۋرالى» قاۋلى جوباسىن تالقىلاپ، قولدادى، دەپ جازادى مونتسامە.
اتالعان قورعا قوسىلۋ موڭعولياعا قار بارىسى مەن ونىڭ تىرشىلىك ەتۋ ورتاسىن قورعاۋدى كۇشەيتۋگە، سونداي-اق قار بارىسى مەكەندەيتىن ايماقتاردا تۇراتىن مالشى قاۋىمداستىقتارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جەتى ءىرى جابايى مىسىق ءتۇرىن ساقتاۋ ماقساتىندا حالىقارالىق ءىرى مىسىقتار اليانسىن (IBCA) قۇرۋ باستاماسىن العاش بولىپ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسى كوتەرگەن بولاتىن. بۇل رەتتە موڭعوليا بۇل قورعا قوسىلۋعا العاش رەت 2023 -جىلى ءوتىنىش بەرگەن.
سونىمەن قاتار موڭعوليا حالىقارالىق كۇن اليانسىنا قوسىلاتىنى انىقتالدى. موڭعوليا ۇكىمەتى ەلدىڭ حالىقارالىق كۇن اليانسىن (م س ا) قۇرۋ جونىندەگى باس كەلىسىمگە قوسىلۋىن ماقۇلداپ، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىن ءوزىنىڭ وكىلەتتى ورگانى رەتىندە تاعايىندادى.
اتالمىش اليانس 2015 -جىلى قۇرىلعان. اليانستىڭ شتاب- پاتەرى ءۇندىستاننىڭ حاريانا شتاتىنداعى گۋرگاون قالاسىندا ورنالاسقان. حالىقارالىق كۇن اليانسى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكپەن (IRENA) باسەكەلەسپەيدى، الايدا كۇن ەنەرگياسىنا باي ەلدەردە ورتاق ماسەلەلەردى شەشەتىن جوبالار مەن باعدارلامالارعا قارجى رەسۋرستارىن جۇمىلدىرۋعا كومەك كورسەتۋگە باسا نازار اۋدارادى.
اليانسقا قوسىلۋ موڭعولياعا مىناداي ارتىقشىلىقتار بەرەدى:
جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالاسىندا وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ؛
كۇن ەنەرگياسىن پايدالانۋعا قولداۋ كورسەتۋ؛
ءوندىرىستى ۇلعايتۋ؛
ەكولوگيالىق تازا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ؛
پارنيكتىك گازدار شىعارىندىلارىن ازايتۋ.
بۇدان بۇرىن موڭعوليا مەملەكەتتىك ۇلەسى بار كومپانيالاردىڭ سانىن قىسقارتاتىنى ايتىلدى.