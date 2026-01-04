موڭعوليا 34 ەلدىڭ ازاماتى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى جىل سوڭىنا دەيىن ۇزارتتى
استانا. KAZINFORM - مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسىندا 34 ەلدىڭ ازاماتىنا موڭعوليا اۋماعىندا 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولۋ قۇقىعىن ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ، دەپ حابارلايدى مونسامە.
ۆيزاسىز رەجيمنىڭ مەرزىمى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتىلدى.
وسىلايشا، اتالعان ەلدەر ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم تاعى ءبىر جىلعا جالعاستى. 34 ەلدىڭ 32 سى - ەۋروپا مەملەكەتتەرى، ال قالعان ەكەۋى - اۋستراليا مەن جاڭا زەلانديا. بۇل ەلدەردىڭ ازاماتتارى موڭعولياعا تۋريستىك ماقساتتا ۆيزاسىز بارا الادى.
سونىمەن قاتار، تۋريزم ماقساتىندا 14 كۇننەن 90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز كىرۋگە تاعى 30 ەلدىڭ ازاماتتارىنا رۇقسات ەتىلگەن.
سونداي-اق 2025 -جىلى موڭعوليانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 124945 ۆيزا بەرگەنى اتاپ ءوتىلدى. بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 14,18 پايىزعا كوپ.
بۇدان بۇرىن كاسىبي تۋريزم قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى موڭعولياعا 851931 شەتەلدىك تۋريست ساپارلاعان.
موڭعوليا تۋريزمدى قالپىنا كەلتىرۋ قارقىنى بويىنشا الەمنىڭ توپ-20 ەلىنە ەنگەنى بەلگىلى بولدى.