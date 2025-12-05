موبيلدى اۋدارىمى نازارعا ىلىككەندەرگە سالىق ورگاندارىنان قانداي حابارلاما كەلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تۇلعالاردىڭ كىرىستەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى ەرسايىن كوپتىلەۋ ۇلى موبيلدى اۋدارىم سانى مەن مولشەرى سالىق ورگاندارىنىڭ نازارىن اۋدارتقان ادامدارعا قانداي حابارلاما كەلەتىنىن ايتتى.
- 2025-جىلدىڭ 12-قاراشاسىندا قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن موبيلدى اۋدارىمداردى باقىلاۋدىڭ ولشەمشارتتارى بەكىتىلدى. ونداي ولشەمشارت بۇرىننان بار. بۇل جولى سوعان كىشكەنە عانا وزگەرىس ەنگىزدىك. اتاپ ايتساق، 3 اي قاتارىنان اي سايىن 100 نەمەسە ودان دا كوپ تۇلعادان ءوزىنىڭ جەكە شوتىنا اقشا اۋدارىمدارىن السا جانە ونىڭ جيىنتىق سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، مالىمەتتەرى سالىق ورگاندارىنا جولدانادى. بۇل جەردە شاتاسۋدىڭ قاجەتى جوق. اۋدارىمنىڭ سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسسا بولدى، موبيلدى اۋدارىم تەكسەرىلەدى ەكەن دەگەن - جاڭساق پىكىر. ول مۇمكىن ەمەس. ولشەمشارتتىڭ ەكەۋى دە ورىندالۋى كەرەك. ءۇش اي قاتارىنان 100 نەمەسە ودان دا كوپ تۇلعادان اقشا اۋدارىمدارى ءتۇسۋ كەرەك جانە سولاردىڭ جالپى سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسۋ كەرەك، - دەدى ول ونلاين بريفينگىدە.
سونداي-اق، ول 1 ميلليون تەڭگە دەگەن شەك نەگە الىنعانىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل جەردە ءبىز 1 ميلليون تەڭگە دەپ تۇسىنىكتى تىلمەن ايتىپ وتىرمىز. ال ولشەمشارتتا ەڭ تومەنگى 12 جالاقى كولەمىندە دەپ بەكىتىلگەن. قازىر ونىڭ مولشەرى 1 ميلليون تەڭگەگە تەڭ. 100 تۇلعا دەگەن اۋدارىم سانى ەمەس، اۋدارىم جاساعان ادام سانى. مۇنداي ولشەمشارتقا كاسىپكەر ەمەس ادامنىڭ ءتۇسۋى ەكىتالاي، - دەيدى مامان.
سونداي-اق، ول اۋدارىم سانى مەن مولشەرى ارتقان ادامدارعا العاشقى حابارلامالار ناۋرىزدىڭ سوڭىنا قاراي كەلە باستاۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
- 31-جەلتوقسانعا دەيىن كۇشىندە بولاتىن 323-بۇيرىقتا بانكتەر اۋدارىم تۋرالى دەرەكتى ءبىر جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەرەتىن. ال 2026-جىلى كۇشىنە ەنەتىن سالىق كودەكسىندە وسى مەرزىم «انىقتالعان ساتتەن باستاپ» دەگەن ۇعىممەن الماستىرىلدى. دەمەك 3 اي قاتارىنان اۋدارىم ءجۇرىپ جاتقانىن بانكتەر انىقتاسا، سول بويدا سالىق ورگاندارىنا جولدايدى. بانكتەن العان مالىمەت بويىنشا كامەرالدىق باقىلاۋ جۇرگىزەمىز. سونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حابارلاما جىبەرەمىز. ول حابارلاما 1414 ءنومىرى ارقىلى دا، سالىق تولەۋشىنىڭ كابينەتىنە دە جىبەرىلەدى. ول حابارلاماداعى تالاپتاردى ورىنداۋعا 30 جۇمىس كۇنى بەرىلەدى، - دەدى ەرسايىن كوپتىلەۋ ۇلى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىم ەرەجەلەرى وزگەرگەنىن جازعان ەدىك.