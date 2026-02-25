موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋدىڭ جاڭا ءتۇرى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەندى جەكە تۇلعانىڭ ەسەپشوتىنا ءۇش اي ۇزدىكسىز 100 دەن اسا اۋدارىم ءتۇسىپ، جالپى سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، مونيتورينگكە ىلىگەدى، - دەپ حابارلايدى 24.kz.
ال كۇماندى شوت يەلەرىنە سالىق ورگاندارىنىڭ حابارلامالارى 15-ساۋىردەن باستاپ جىبەرىلەدى. وعان دەيىن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مالىمەتتى جيناقتايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
دەگەنمەن الىس-جاقىن اعايىن اراسىنداعى الىس-بەرىس، قارىزدى قايتارۋ جانە تۇرمىستىق ەسەپ ايىرىسۋلار ەسەپكە الىنبايدى.
«مالىمەتتى العاننان كەيىن مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى سالىق تولەۋشىلەرگە تالداۋ جۇرگىزەدى. تالداۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا كاسىپكەرلىك ماقساتتاعى سالىق تولەۋشىلەرگە حابارلاما جىبەرىلەدى. حابارلاما جىبەرىلگەننەن كەيىن سالىق تولەۋشىلەردە 30 جۇمىس كۇنى بولادى. بۇل كۇندەر حابارلامانى ورىنداۋعا نەمەسە تۇسىنىكتەمە بەرۋگە ارنالعان. ول قوسىمشا سالىق ەسەبىن ۇسىنۋ ارقىلى ورىندالادى. حابارلامامەن كەلىسپەگەن جاعدايدا تۇسىنىكتەمە بەرۋمەن ورىندالادى»، - دەدى استانا قالاسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ ءبولىم باسشىسى ەرلان داۋلەتبايەۆ.
ال جەكە تۇلعالار كىرىسىن كورسەتپەي كاسىپ ىستەگەنى انىقتالسا، 15 تەن 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن، سونداي-اق، تولەنبەگەن سالىق سوماسىنىڭ 200 پايىزىنا دەيىن ايىپپۇل سالىنادى. الايدا بۇل تەك تەكسەرىس پەن ءتۇسىندىرۋ كەزەڭىنەن كەيىن جۇرگىزىلەدى.