موبيلدى اۋدارىم ليميتى: 2026-جىلعا ارنالعان سوڭعى وزگەرىستەر قانداي؟
استانا. KAZINFORM – قازاقستان قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى موبيلدى اۋدارىمداردى باقىلاۋعا قاتىستى ماڭىزدى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، دەپوزيتتەن كارتاعا نەمەسە جەكە شوتتار اراسىنداعى اۋدارىمدار جاڭا باقىلاۋ كريتەريلەرىنە كىرمەيدى. ياعني قازاقستاندىقتار ءوز شوتتارى اراسىنداعى قاراجاتتى ەركىن اۋدارۋعا قۇقىلى جانە مۇنداي وپەراتسيالار سالىقتىق تەكسەرىسكە سەبەپ بولمايدى.
جاڭا ەرەجەلەر قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
قازىر موبيلدى اۋدارىمداردى باقىلاۋدىڭ جاڭارتىلعان تالاپتارى پىسىقتالىپ جاتىر. قۇجات سەنات قاراۋىندا. جوبادا كورسەتىلگەن كريتەريلەر وزگەرىسسىز قابىلدانسا، جەكە تۇلعالار مىنا جاعدايلاردا تەكسەرىس اياسىنا ءتۇسۋى مۇمكىن:
ءۇش اي قاتارىنان اي سايىن كەمىندە 100 ءارتۇرلى ادامنان اقشا قابىلداسا؛
تۇسكەن قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 1020000 تەڭگەدەن اسسا
(2025-جىلعى ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ 12 ەسەلەنگەن مولشەرى).
بۇل تالاپتار كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جاسىرىن جۇرگىزۋ بەلگىلەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان.
قانداي تۇسىمدەر تەكسەرىلمەيدى؟
جاڭا ليميتتەردى ەسەپتەۋ كەزىندە كەيبىر اۋدارىمدار تولىقتاي الىپ تاستالادى. ولار:
جالاقى؛
الەۋمەتتىك تولەمدەر؛
جاقىن تۋىستاردان تۇسكەن اۋدارىمدار؛
دەپوزيتتەردەن نەمەسە جەكە شوتتار اراسىنداعى اقشا اۋدارىمدارى.
وسىلايشا، جەكە ماقساتتاعى قارجى قوزعالىسى باقىلاۋ وبەكتىسىنە جاتپايدى.
جاڭا تالاپتار قاشان كۇشىنە ەنەدى؟
ەرەجەلەر قازىرگى كۇيىندە قابىلدانسا، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار، بانكتەر جاڭا سالىق كودەكسىنە سايكەس سالىق ورگاندارىنا كليەنتتەردىڭ شوتتارى، قالدىقتارى جانە اقشا قوزعالىسى تۋرالى اقپارات بەرۋى ءتيىس بولادى. بۇل تالاپتار كولەڭكەلى اينالىم مەن جاسىرىن تابىستاردى انىقتاۋدى جەڭىلدەتۋدى كوزدەيدى.