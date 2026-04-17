مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى اكەسىنىڭ 22 جىل بويى ساقتالعان قۇپيا مۇراسىن تاپتى
اتاقتى جەكپە-جەك شەبەرى مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى نەسليحان وزتۇرىك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جۇرەك تەبىرەنتەرلىك جازباسىن ءبولىسىپ، كوپشىلىك نازارىن اۋداردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە اپتا بۇرىن الماتىعا ارنايى ساپارمەن كەلگەن. سول ساپار بارىسىندا ول اكەسىنىڭ كوزى تىرىسىندە سەنىپ تاپسىرعان اداممەن كەزدەسكەن. بۇل - قايىر مەيىربەكوۆ سەيسەمبەك ۇلى.
«بىرنەشە اپتا بۇرىن مەن الماتىدا بولدىم. ارمان ۋاحاپ پەن اسىل ۋاحاپتىڭ ارقاسىندا مەن قايىر مەيىربەكوۆ سەيسەمبەك ۇلى اعاعا حابارلاسىپ، ونى ءوز ۇيىندە كورۋ قۇرمەتىنە يە بولدىم. مەن قايىر اعاعا ءبىر وتىنىشپەن باردىم جانە ونىڭ كەلىسەتىن-كەلىسپەيتىنىن بىلمەدىم.
2004 -جىلى مەنىڭ اپام وعان اكەمنىڭ شاپانى مەن ءتولقۇجاتىن امانات ەتىپ تاپسىرعان ەدى. 22 جىل بويى ول ەكەۋىن دە قازىناداي ساقتاپ كەلدى. سول ءۇشىن مەن وعان شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن - بۇل مەن ءۇشىن سوزبەن جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس. ۇلكەن قۇرمەتپەن مەن وعان ءبىر سۇراق قويدىم: «اكەمنىڭ پالتوسى مەن ءتولقۇجاتىن ماعان تاپسىرۋعا دايىن با؟ » - دەپ.
مەن وعان تاعى دا ايتتىم: «مەن ونى ءوزىم ءۇشىن ساقتامايمىن… مەن ونى حالقىمىزعا تابىستاعىم كەلەدى - اكەمنىڭ جىلدار بويى ساقتالعان باسقا دا قۇندى ەستەلىكتەرىمەن بىرگە. كەلەسى ۇرپاق ءۇشىن. ولار ودان كۇش الا الۋى ءۇشىن».
موتيۆاتسيا. قۇندىلىق. ەستەلىك. سەبەبى مەن شىن جۇرەكتەن سەنەمىن. اكەمنەن قالعان مۇرا ماعان تيەسىلى ەمەس، ول ونىڭ حالقىنا تيەسىلى. ءبىزدىڭ حالقىمىزعا. اللا قالاسا، مەن بۇل ەستەلىكتەردى قازاقستانداعى ءبىر مۋزەيگە تاپسىرامىن. ولاردى اركىم ءوز كوزىمەن كورە الۋى ءۇشىن جانە ونىڭ رۋحىن سەزىنە الۋى ءۇشىن. ال ەندى مەن وسى مەن ءۇشىن وتە ەرەكشە ءساتتى سىزدەرمەن بولىسكىم كەلەدى»، - دەپ جازدى نەسليحان وزتۇرىك.
turkystan.kz