مۇستافا شوقايدىڭ بۇرىن جاريالانباعان فوتوسۋرەتتەرى تابىلدى
استانا. قازاقپارات - جاقىندا مۇستافا شوقاي مەن جۇبايى ماريا شوقايعا قاتىستى وتباسىلىق البومنىڭ ءتۇپنۇسقاسى ۇلتتىق مۋزەي قورىنا قابىلداندى. بۇل البومداعى سۋرەتتەر بۇعان دەيىن كوپشىلىككە مۇلدە كورسەتىلمەگەن، دەپ جازادى Egemen.kz.
اتالعان قۇندى جادىگەردى مۋزەيگە مۇستافا شوقايدىڭ تۋىسى گۇلبارشىن زايروۆا اكەلىپ تاپسىرعان. ال البومدى وسى ۋاقىتقا دەيىن كوزىنىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ كەلگەن ادام - شوقايتانۋشى عالىم باقىت سادىقوۆا ەكەنى ايتىلدى. ياعني، بۇل - ءبىر اۋلەت پەن ءبىر عالىمنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ارقاسىندا بۇگىنگە جەتكەن مۇرا.
مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، البومداعى فوتوسۋرەتتەردىڭ باسىم بولىگى بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان. بۇل سۋرەتتەر مۇستافا شوقايدىڭ ەميگراتسياداعى ءومىرىن، جەكە تاعدىرىن، كۇندەلىكتى تۇرمىسىن جاقىنىراق تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە، ونىڭ جەكە ومىرىنە قاتىستى تىڭ قىرلار وسى فوتولار ارقىلى اشىلىپ وتىر.
ماماندار بۇل البومدى جاي عانا ەستەلىك ەمەس، تاريحي ماڭىزى بار دەرەككوز دەپ باعالاپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا فوتوسۋرەتتەر عىلىمي زەرتتەۋلەرگە، ارنايى كورمەلەرگە نەگىز بولماق. ياعني بۇل ماتەريالدار ەندى شاڭ باسىپ جاتپايدى، ەلگە قىزمەت ەتەدى.
قوعام بەلسەندىلەرى مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرى دە بۇل جاڭالىقتى ەرەكشە ىقىلاسپەن قابىلدادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل - ۇلتتىق تاريح ءۇشىن اسا ماڭىزدى وقيعا. سەبەبى مۇستافا شوقاي سىندى تۇلعالاردىڭ ءومىر جولى ءالى دە تەرەڭ زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، مۇستافا شوقاي - تۇركى حالىقتارىنىڭ ازاتتىعى ءۇشىن كۇرەسكەن ءىرى قايراتكەر. ونىڭ ءومىرى مەن مۇراسى تەك وتكەننىڭ ەنشىسىندە قالماي، بۇگىنگى ۇرپاققا وي سالاتىن قۇندىلىق رەتىندە باعالانۋى ءتيىس. وسى تابىلعان فوتوسۋرەتتەر سونىڭ ءبىر دالەلى بولىپ وتىر.
ابزال ماقاش
egemen.kz