ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:16, 18 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەسسي ءبىر گولمەن ەكى رەكورد ورناتتى

    استانا. KAZINFORM - «ينتەر مايامي» شابۋىلشىسى ليونەل مەسسيدىڭ MLS ماتچىندا (3:1) «لوس- اندجەلەس گەلاكسي» قاقپاسىنا سوققان گولى 38 جاستاعى فۋتبولشىنىڭ مانسابىنداعى 875- گولى بولدى، دەپ حابارلادى Goal.

    Месси бір голмен екі рекорд орнатты
    Фото: championat.com

    ارگەنتينالىق شابۋىلشى بۇل ناتيجەگە تاريحتاعى كەز كەلگەن فۋتبولشىدان تەزىرەك جەتتى، ول 1116 كەزدەسۋدە بۇل ناتيجەگە قول جەتكىزدى.

    سونداي-اق مەسسي 875 گول سوققان ەڭ جاس ويىنشى اتاندى.

    ايتا كەتەيىك، مەسسي «ينتەر ماياميدە» 2023 -جىلدىڭ جازىنان بەرى ونەر كورسەتىپ كەلەدى. وسى كەزەڭدە ول بارلىق تۋرنيرلەردە 71 ماتچقا قاتىسىپ، 59 گول سوقتى، 29 ناتيجەلى پاس بەردى.

    فۋتبولشىنىڭ كلۋبپەن قازىرگى ەڭبەك كەلىسىمى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جارامدى. اقپاراتقا سايكەس، فۋتبولشىنىڭ نارىقتاعى قۇنى 18 ميلليون ەۋرونى قۇرايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارى 26-تامىزدا وزبەكستانعا كەلەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
