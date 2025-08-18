مەسسي ءبىر گولمەن ەكى رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - «ينتەر مايامي» شابۋىلشىسى ليونەل مەسسيدىڭ MLS ماتچىندا (3:1) «لوس- اندجەلەس گەلاكسي» قاقپاسىنا سوققان گولى 38 جاستاعى فۋتبولشىنىڭ مانسابىنداعى 875- گولى بولدى، دەپ حابارلادى Goal.
ارگەنتينالىق شابۋىلشى بۇل ناتيجەگە تاريحتاعى كەز كەلگەن فۋتبولشىدان تەزىرەك جەتتى، ول 1116 كەزدەسۋدە بۇل ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
سونداي-اق مەسسي 875 گول سوققان ەڭ جاس ويىنشى اتاندى.
ايتا كەتەيىك، مەسسي «ينتەر ماياميدە» 2023 -جىلدىڭ جازىنان بەرى ونەر كورسەتىپ كەلەدى. وسى كەزەڭدە ول بارلىق تۋرنيرلەردە 71 ماتچقا قاتىسىپ، 59 گول سوقتى، 29 ناتيجەلى پاس بەردى.
فۋتبولشىنىڭ كلۋبپەن قازىرگى ەڭبەك كەلىسىمى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جارامدى. اقپاراتقا سايكەس، فۋتبولشىنىڭ نارىقتاعى قۇنى 18 ميلليون ەۋرونى قۇرايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارى 26-تامىزدا وزبەكستانعا كەلەدى.