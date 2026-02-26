مەرزىمى وتكەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ەندى ونلاين اۋىستىرۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار ءساۋىر ايىنان باستاپ جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ونىڭ جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن دە eGov.kz پورتالى جانە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى اۋىستىرا الادى، دەپ حابارلايدى جي جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن قىزمەت تەك قولدانىستاعى قۇجات بولعان جاعدايدا، سونداي-اق ونى جوعالۋى، ۇرلانۋى نەمەسە تەگى، اتى- ءجونىن وزگەرتكەن كەزدە عانا ونلاين فورماتتا كورسەتىلەتىن. ەندى ول قۇجات مەرزىمى وتكەن جاعدايلاردى دا قامتيدى.
- جاڭاشىلدىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ بارلىق ساناتىنا قولدانىلادى. جارامدىلىق مەرزىمى وتكەننەن كەيىن كۋالىكتى اۋىستىرۋ كەزىندە كولىك قۇرالىن باسقارۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەت. مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن پايدالانۋشىلاردىڭ مالىمەتتەرى ءوتىنىم بەرۋ ساتىندە مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردەن اۆتوماتتى تۇردە جۇكتەلەدى. ال ەگەر پايدالانۋشى كۋالىكتى مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن الدىن الا اۋىستىرسا، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ تالاپ ەتىلمەيدى. قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمى - 60 مينۋت، - دەيدى ماماندار.
eGov.kz پورتالى ارقىلى قىزمەتتى الۋ ءۇشىن:
- پورتالعا كىرىپ، «ازاماتتارعا» - «كولىك جانە كوممۋنيكاتسيالار» - «اۆتوموبيل كولىگى» بولىمىنە ءوتۋ؛
- «جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
- دايىن قۇجاتتى الۋ ءۇشىن ح ق ك و-نى كورسەتۋ جانە فوتوسۋرەتتى جۇكتەۋ (فوتوعا قويىلاتىن تالاپتارمەن تانىسۋ)؛
- قولتاڭبا ۇلگىسىن جۇكتەۋ جانە بايلانىس تەلەفونىن ەنگىزۋ؛
- مەملەكەتتىك باج سالىعىن تولەۋ (1,25 ا ە ك). قايتا ءوتىنىم بەرگەن جاعدايدا «بۇرىن تولەنگەن» فۋنكتسياسىن پايدالانۋعا بولادى؛
ء- وتىنىمدى قول قويۋدىڭ قولجەتىمدى تاسىلدەرىنىڭ بىرىمەن راستاۋ.
eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى قىزمەتتى الۋ ءۇشىن:
- قوسىمشاعا كىرىپ، «ەGov مەملەكەتتىك قىزمەتتەر» - «جۇرگىزۋ جانە كولىك» بولىمىنە ءوتۋ؛
- «جۇرگىزۋشى كۋالىگىن بەرۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
- فوتوعا قويىلاتىن تالاپتارمەن تانىسىپ، فايلدى جۇكتەۋ؛
- قولتاڭبا ۇلگىسىن جۇكتەۋ نەمەسە جازىپ، «ساقتاۋ» باتىرماسىن باسۋ؛
- دايىن قۇجاتتى الۋ ءۇشىن ح ق ك و ءبولىمىن تاڭداپ، «جالعاستىرۋ» باتىرماسىن باسۋ؛
- مەملەكەتتىك باج سالىعىن تولەۋ (1,25 ا ە ك). قايتا ءوتىنىم بەرگەن جاعدايدا «بۇرىن تولەنگەن» فۋنكتسياسىن پايدالانۋعا بولادى؛
- ءوتىنىمدى قولجەتىمدى تاسىلدەردىڭ بىرىمەن قول قويۋ.
قىزمەت ناتيجەسى eGov.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتتەگى «حابارلامالار» بولىمىندە جانە eGov Mobile قوسىمشاسىنداعى «حابارلامالار» - «جەكە كابينەت تاريحى» بولىمىندە كورسەتىلەدى. دايىن قۇجاتتى راسىمدەۋ كەزىندە تاڭدالعان ح ق ك و-دان، جەكە كۋالىكتى ۇسىنۋ ارقىلى، الۋعا بولادى.
- جاقىن ارادا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اۋىستىرۋ قىزمەتىن تولىقتاي ونلاين فورماتقا كەزەڭ- كەزەڭىمەن كوشىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. اعىمداعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ وتىنىمدەردى ەلەكتروندى تۇردە بەرۋ تاسىلىنە باسىمدىق بەرىلەدى، بۇل ح ق ك و-عا بارۋدان باس تارتىپ، ونداعى كەزەكتەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قىزمەتتىڭ ونلاين فورماتتا بۇرىننان قولجەتىمدى ءارى سۇرانىسقا يە ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل قادام پروتسەستى سيفرلاندىرۋدىڭ قيسىندى جالعاسى بولماق، - دەدى سيفرلىق دامۋ جانە جاساندى ينتەللەكت ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين.
فوتوسۋرەتتى جۇكتەۋ كەزىندە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاۋ ماڭىزدى. سۋرەت فورماتى ساپا پارامەترلەرىنە سايكەس بولۋى ءتيىس. تولىق تالاپتار تىزىمىمەن eGov.kz پورتالىنداعى قىزمەت پاسپورتىنان تانىسۋعا بولادى.
سونىمەن قاتار، بۇرىن بەرىلگەن جەكە كۋالىكتەگى نەمەسە ءتولقۇجاتتاعى فوتوسۋرەتتى پايدالانۋ مۇمكىندىگى بار. بۇل جاعدايدا سۋرەت الىناتىن قۇجات ءۇش جىلدان اسپايتىن مەرزىمدە بەرىلگەن بولۋى ءتيىس. ەگەر مەرزىم ءۇش جىلدان اسسا، جۇيە وزەكتى فوتوسۋرەتتى قولمەن جۇكتەۋدى ۇسىنادى.
ءوتىنىم بەرۋ بارىسىندا كەيبىر جاعدايلاردا پايدالانۋشى قۇجاتىنىڭ دەرەكتەرى مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردە سيفرلاندىرىلماعان بولۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ءتيىستى حابارلاما كورسەتىلەدى جانە دەرەكتەردى جاڭارتۋ ءۇشىن ح ق ك و-عا جەكە جۇگىنۋ قاجەت بولۋى ىقتيمال.
سونداي- اق جۇيە بەرەشەكتەردىڭ بار-جوعىن اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى. ەگەر جۇرگىزۋشىنىڭ 30 كۇننەن استام ۋاقىت بۇرىن سالىنعان، تولەنبەگەن ايىپپۇلى بولسا، ول تولىق وتەلگەنگە دەيىن كۋالىكتى اۋىستىرۋ مۇمكىن بولمايدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ونلاين بەرۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ ونى 60000 نان استام رەت پايدالانعان. فۋنكتسيونال ق ر سيفرلىق دامۋ جانە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كوميتەتى، «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق جانە ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە جۇزەگە اسىرىلدى.
بۇعان دەيىن شىمكەنتتە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ەمتيحانى كەزىندە اۆتوكولىك اۋدارىلىپ كەتكەنىن جازعانبىز.