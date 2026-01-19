مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتار ەندى كرەديت الا المايدى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان ازاماتتار تۋرالى مالىمەتتەرمەن الماسۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ جونىندەگى قاۋلى جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعاردى.
قۇجاتتا قورعانىس مينيسترلىگى مەن كرەديتتىك بيۋرولار اراسىندا اقپارات الماسۋ ءتارتىبى ايقىندالىپ، بۇل تەتىك اسكەري قىزمەت وتكەرۋ كەزەڭىندە قارىزدار بويىنشا تولەمدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنۋ جانە جەكە تۇلعانىڭ كرەديتتىك ەسەبىندە ءتيىستى مارتەبەنى كورسەتۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلاتىنى كورسەتىلگەن.
- جوبادا بانكتەر مەن ميكروقارجى ۇيىمدارىنىڭ شاقىرۋ جاسىنداعى جەكە تۇلعانىڭ كرەديت الۋ جونىندەگى ءوتىنىمى تۇسكەن كەزدە ونىڭ كرەديتتىك ەسەبىندەگى مارتەبەسىن تەكسەرۋ قاجەتتىلىگى كوزدەلگەن. ەگەر كرەديتتىك ەسەپتە جەكە تۇلعانىڭ مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋى تۋرالى مالىمەتتەر بولسا، بانكتەر مەن ميكروقارجى ۇيىمدارى كرەديت بەرۋ تۋرالى ءوتىنىمدى قابىلدامايدى، - دەلىنگەن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلعان قاۋلى جوباسىندا.
ازىرلەۋشى ورگاننىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان باستاما «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ تالاپتارىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان جانە ونى قابىلداۋ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق نەمەسە قۇقىقتىق تەرىس سالدارلارعا اكەلمەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر مەرزىمدى اسكەريلەردىڭ 9 ميلليارد تەڭگە نەسيەسى كەيىنگە شەگەرىلگەنىن جازعانبىز.