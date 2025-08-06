مەريەم، راسۋل، گامزات: شىمكەنتتە ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ 39 جاستاعى تۇرعىنى فاتيما ياكۋبوۆا ۇشەم بوساندى.
شىمكەنت قالالىق پەرزەنتحاناسىندا ۇشەم - ءبىر قىز جانە ەكى ۇل بالا - دۇنيەگە كەلدى. جۇكتىلىكتىڭ 31- اپتاسىندا جارىق دۇنيە ەسىگىن اشقان نارەستەلەردىڭ سالماعى - 975، 1765 جانە 1920 گرام بولدى. ولار بىرنەشە مينۋت ايىرماشىلىقپەن تۋىلدى.
56 كۇن بويى سابيلەر مەن ولاردىڭ 39 جاستاعى اناسى دارىگەرلەردىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا بولىپ، قاجەتتى ەم مەن كۇتىم الدى. قازىرگى ۋاقىتتا بالالاردىڭ دا، انانىڭ دا جاعدايى جاقسى. بۇگىن ۇيلەرىنە شىعارىلدى.
فاتيما شامسۋتدين قىزىنىڭ بۇل ەكىنشى بوسانۋى. ەندى ول جۇبايى زۋحرەيدينمەن ءتورت بالانىڭ اتا- اناسى اتاندى. ال، نارەستەلەرگە مەريەم، راسۋل، گامزات ەسىمدەرى بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى شىمكەنتتە 15793 ءسابي دۇنيەگە كەلدى. ونىڭ 7726 قىز بولسا، 8067 ۇل بالا. سونداي-اق، 180 ەگىز، 3 ۇشەم بار.