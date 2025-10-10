ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:53, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    مەرەكەدەن كەيىنگى دۇرلىكپە: قىتايدا مىڭداعان كولىك جولدا تۇرىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ انحوي پروۆينتسياسىندا مىڭداعان اۆتوكولىك ەلدەگى ەڭ ءىرى جولاقى پۋنكتى ۋچجۋان بەكەتىندە ۇزىن- سونار كەپتەلىستە تۇردى. مۇندا كولىك قوزعالىسى ەكى باعىتتا 36 جولاق بويىنشا جۇرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform جەرگىلىكتى ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.

    Пробка на 36 полос: тысячи авто выстроились в очередь на трассе в Китае
    Фото: CCTV

    كەپتەلىس ۇلتتىق كۇن مەن كۇزدىڭ ورتاسى مەرەكەسىنە وراي وتكەن سەگىز كۇندىك دەمالىستىڭ سوڭعى كۇنى بولعان.

    اسا ۇلكەن كولىك لەگى ەكى ۇلتتىق تاس جول G40 (شانحاي- سيان) جانە G42 (شانحاي- چەندۋ) قيىلىسقان ايماقتا بايقالدى. ءبىر اپتا ىشىندە ۋچجۋان بەكەتى شامامەن 860 مىڭ كولىكتى قابىلداپ، وتكىزىپ جىبەرگەن. تاۋلىكتىك ورتاشا قوزعالىس كولەمى 120 مىڭنان اسىپ، ادەتتەگى دەڭگەيدەن ءۇش ەسەگە ارتقان.

     

    الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى X پلاتفورماسىندا جازعانىنداي، ادەتتە 10 ساعاتتا جەتەتىن ساپار بۇل كۇنى 16 ساعاتقا سوزىلعان.

    كولىك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اۆتوماگيسترال وپەراتورلارى مەن جول قىزمەتتەرى تراسساعا 60 تان استام ەۆاكۋاتسيالىق جانە قۇتقارۋ تەحنيكاسىن شىعارعان. سونىمەن قاتار جول بويىنا 20 كەزەكشى بريگادا ورنالاستىرىلعان.

    قىتاي كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرەكەلىك دەمالىس كۇندەرى ەل بويىنشا 2,43 ميلليارد ايماقارالىق ساپار جاسالعان. تاۋلىكتىك ورتاشا جولاۋشىلار سانى 304 ميلليون ادام بولىپ، جاڭا رەكورد ورناتقان. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەن %6,3 عا جوعارى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قىتايلىق تۋريستەر حورگوس وتكىزۋ بەكەتى ارقىلى اۆتوكولىكپەن قازاقستانعا ساپار شەگۋدى ءجيى تاڭدايتىن بولعان.

     

    نازىم بولەسوۆا

    سوڭعى جاڭالىقتار