مەرەكەدەن كەيىنگى دۇرلىكپە: قىتايدا مىڭداعان كولىك جولدا تۇرىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ انحوي پروۆينتسياسىندا مىڭداعان اۆتوكولىك ەلدەگى ەڭ ءىرى جولاقى پۋنكتى ۋچجۋان بەكەتىندە ۇزىن- سونار كەپتەلىستە تۇردى. مۇندا كولىك قوزعالىسى ەكى باعىتتا 36 جولاق بويىنشا جۇرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform جەرگىلىكتى ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.
كەپتەلىس ۇلتتىق كۇن مەن كۇزدىڭ ورتاسى مەرەكەسىنە وراي وتكەن سەگىز كۇندىك دەمالىستىڭ سوڭعى كۇنى بولعان.
اسا ۇلكەن كولىك لەگى ەكى ۇلتتىق تاس جول G40 (شانحاي- سيان) جانە G42 (شانحاي- چەندۋ) قيىلىسقان ايماقتا بايقالدى. ءبىر اپتا ىشىندە ۋچجۋان بەكەتى شامامەن 860 مىڭ كولىكتى قابىلداپ، وتكىزىپ جىبەرگەن. تاۋلىكتىك ورتاشا قوزعالىس كولەمى 120 مىڭنان اسىپ، ادەتتەگى دەڭگەيدەن ءۇش ەسەگە ارتقان.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى X پلاتفورماسىندا جازعانىنداي، ادەتتە 10 ساعاتتا جەتەتىن ساپار بۇل كۇنى 16 ساعاتقا سوزىلعان.
كولىك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اۆتوماگيسترال وپەراتورلارى مەن جول قىزمەتتەرى تراسساعا 60 تان استام ەۆاكۋاتسيالىق جانە قۇتقارۋ تەحنيكاسىن شىعارعان. سونىمەن قاتار جول بويىنا 20 كەزەكشى بريگادا ورنالاستىرىلعان.
This was me last night returning to Beijing.— Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) October 9, 2025
A ten hour drive was trasnformed into a 16 hour drive because it was the last day of the eight day long National Holiday.
Next time, I may stay home for the holidays.pic.twitter.com/t57ckGCBOP
قىتاي كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرەكەلىك دەمالىس كۇندەرى ەل بويىنشا 2,43 ميلليارد ايماقارالىق ساپار جاسالعان. تاۋلىكتىك ورتاشا جولاۋشىلار سانى 304 ميلليون ادام بولىپ، جاڭا رەكورد ورناتقان. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەن %6,3 عا جوعارى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قىتايلىق تۋريستەر حورگوس وتكىزۋ بەكەتى ارقىلى اۆتوكولىكپەن قازاقستانعا ساپار شەگۋدى ءجيى تاڭدايتىن بولعان.
Today concludes the #NationalDay and #MidAutumnFestival holiday. Since October 7, highways nationwide have witnessed a significant surge in return traffic. On October 7 alone, it was projected that cross-regional trips would exceed 308 million, according to data from the… pic.twitter.com/5SVAMQcqgT— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 8, 2025
نازىم بولەسوۆا