ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    مەرەكەدە شەتەلگە شىعا الماي قالماڭىز

    استانا. KAZINFORM - مەرەكەلەر قارساڭىندا كوپتەگەن ازامات شەتەلگە ساپار جوسپارلايدى. شەكارادا كەزدەسىپ قالاتىن قيىندىقتار مەن شەكتەۋلەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن شەتەلگە شىعۋعا تىيىم بار-جوعىن الدىن الا تەكسەرىپ الۋ قاجەت.

    Былтыр қазақстандықтардың 12,3% ғана шетелге саяхаттаған – статистика
    Фото: Pixabay.com

    eGov.kz پورتالىندا جانە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالىنعانىن تەكسەرۋگە ارنالعان ونلاين-قىزمەت قولجەتىمدى. تەكسەرۋ مىناداي تىزىمدەر بويىنشا جۇرگىزىلەدى:

    • شەتەلگە شىعۋى شەكتەلگەن بورىشكەرلەر ءتىزىلىمى،

    • اتقارۋ ءوندىرىسى بويىنشا بورىشكەرلەر ءتىزىلىمى.

    قىزمەتتى eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا ونلاين الۋعا بولادى.

    - «قىزمەتتەر» باتىرماسىن باسقاندا «ساياحات، شەتەلدە تۇرۋ جانە ەميگراتسيا» - «شەت ەلگە شىعۋى شەكتەلگەن، بورىشقورلار ءتىزىلىمى جانە اتقارۋ ءوندىرىسى بويىنشا بورىشقورلار ءتىزىلىمى بويىنشا شەت ەلگە شىعۋعا تىيىم سالىنعاندىعىنىڭ بار بولۋىن تەكسەرۋ» قىزمەتىن تاڭداپ، ج س ن ەنگىزىپ، «تەكسەرۋ» باتىرماسىن باساسىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك قازاقستانعا 7,5 ميلليون شەتەلدىك ساياحاتتاپ كەلگەن.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
