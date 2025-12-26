مەرەكەدە شەتەلگە شىعا الماي قالماڭىز
استانا. KAZINFORM - مەرەكەلەر قارساڭىندا كوپتەگەن ازامات شەتەلگە ساپار جوسپارلايدى. شەكارادا كەزدەسىپ قالاتىن قيىندىقتار مەن شەكتەۋلەردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن شەتەلگە شىعۋعا تىيىم بار-جوعىن الدىن الا تەكسەرىپ الۋ قاجەت.
eGov.kz پورتالىندا جانە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالىنعانىن تەكسەرۋگە ارنالعان ونلاين-قىزمەت قولجەتىمدى. تەكسەرۋ مىناداي تىزىمدەر بويىنشا جۇرگىزىلەدى:
• شەتەلگە شىعۋى شەكتەلگەن بورىشكەرلەر ءتىزىلىمى،
• اتقارۋ ءوندىرىسى بويىنشا بورىشكەرلەر ءتىزىلىمى.
قىزمەتتى eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا ونلاين الۋعا بولادى.
- «قىزمەتتەر» باتىرماسىن باسقاندا «ساياحات، شەتەلدە تۇرۋ جانە ەميگراتسيا» - «شەت ەلگە شىعۋى شەكتەلگەن، بورىشقورلار ءتىزىلىمى جانە اتقارۋ ءوندىرىسى بويىنشا بورىشقورلار ءتىزىلىمى بويىنشا شەت ەلگە شىعۋعا تىيىم سالىنعاندىعىنىڭ بار بولۋىن تەكسەرۋ» قىزمەتىن تاڭداپ، ج س ن ەنگىزىپ، «تەكسەرۋ» باتىرماسىن باساسىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك قازاقستانعا 7,5 ميلليون شەتەلدىك ساياحاتتاپ كەلگەن.