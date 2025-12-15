مەرەكەدە اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 16، 17، 18-جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
تسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتايدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س، كەي جەرلەردە 23-28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
باتىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 10-18 گرادۋس ايازدان 3-13 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 0-15 گرادۋس ايازدان 3 گرادۋس اياز - 5 گرادۋس جىلىعا دەيىن اۋىتقيدى.
سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە تۇندە 7-15 گرادۋس ايازدان 12-28 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، كۇندىز 5-15 گرادۋس ايازدان 8-18 گرادۋس ايازعا دەيىن وزگەرەدى.
ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا تۇندە 3-11 گرادۋس ايازدان 5-20 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 5 گرادۋس اياز - 2 گرادۋس جىلىدان 1-13 گرادۋس ايازعا دەيىن وزگەرەدى.