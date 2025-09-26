مۇرات نۇرتىلەۋ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن كەزدەستى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ جۇمىس كەزدەسۋىنە قاتىستى.
ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلار ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سەسسياسىنىڭ كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماستى، سونداي-اق ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ب ۇ ۇ- مەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ باسىم باعىتتارىن تالقىلادى.
م. نۇرتىلەۋ ارىپتەستەرىن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى قىزمەتىنىڭ ءبىرقاتار اسپەكتىلەرى بويىنشا قازاقستاننىڭ ۇستانىمى تۋرالى حاباردار ەتتى. وڭىرلىك قۇرىلىمنىڭ ودان ءارى دامۋىنا بايلانىستى ءوز كوزقاراسىن ءبىلدىردى. كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلاردى قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ جۇيەسىن جانە ونىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋ جونىندەگى باستامالارىن قولداۋعا شاقىردى.
ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى ب ۇ ۇ قۇرىلعانىنا 80 جىلدىعىنا وراي مالىمدەمە قابىلدادى.
كەزدەسۋ ءداستۇرلى دوستىق سيپاتتا ءوتتى. تاراپتار ۇ ق ش ۇ- نىڭ ءبارىن قامتيتىن ۇيىممەن ودان ءارى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋعا نيەتىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى پاكىستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسىپ، سوڭعى جىلدارى قول جەتكىزگەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ وتكەن بولاتىن.