مۇنايدىڭ الەمدىك نارىعى: باعانىڭ قۇلدىراۋى، ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ارتۋى جانە 2026 -جىلعا بولجام
استانا. KAZINFORM - ءوتىپ بارا جاتقان جىل ىشىندە Brent ماركالى مۇناي باعاسى باررەلىنە 75 دوللاردان (ساۋىردەگى باعا) 62 دوللارعا دەيىن (جەلتوقسان) قۇلدىرادى. مۇنداي ديناميكاعا قانداي فاكتورلار ىقپال ەتكەنىن جانە 2026-جىلدان نە كۇتەتىنىمىزدى Kazinform ءتىلشىسى تارقاتىپ كورگەن ەدى.
مۇناي باعاسى نەلىكتەن قۇلدىرادى؟
باعا قۇلدىراۋىنا نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى الەمدىك نارىقتاعى ۇسىنىستىڭ كوپتىگى بولعانى انىق. ال ول بىرنەشە فاكتوردىڭ ىقپالىمەن قالىپتاستى.
بىرىنشىدەن، 2025-جىلى الەمدە مۇناي ءوندىرۋ ەڭ الدىمەن و پ ە ك+ قۇرامىنا كىرمەيتىن ەلدەر ەسەبىنەن ايتارلىقتاي ارتتى. ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) دەرەكتەرىنە قاراعاندا، ەلدەگى مۇناي ءوندىرۋ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، تاۋلىگىنە 13,6 ميلليون باررەلگە دەيىن ارتتى. ال 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش كۇنىنە 13,2 ميلليون باررەلدى قۇراعان ەدى. نەگىزگى ءوسىمدى تەحاس جانە نيۋ-مەكسيكو شتاتتارىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان پەرمي باسسەينى قامتاماسىز ەتتى. EIA بولجامى بويىنشا، 2026-جىلى ا ق ش- تا شيكى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى تاۋلىگىنە شامامەن 13,4 ميلليون باررەلدى قۇراماق.
ماۋسىمدا برازيليا مۇناي وندىرۋدە رەكورد ورناتىپ، تاۋلىگىنە 4,9 ميلليون باررەلدەن استام دەڭگەيگە جەتتى. ال بۇعان دەيىن جىلدىق ورتاشا دەڭگەيى 4,4 ميلليون باررەلدى (2024-جىلعى بۇل كورسەتكىش - 3,3 ميلليون باررەل) قۇراعان بولاتىن. بولجام بويىنشا 2026-جىلى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى جاڭا وندىرىستىك پلاتفورمالار ەنگىزۋ جانە جۇمىس ىستەپ تۇرعان، ونىڭ ىشىندە بۋزيوس، مەرو، تۋپي جانە باسقا دا كەن ورىندارىندا ءوندىرىستى ۇلعايتۋ ارقىلى تاۋلىگىنە 4,5 ميلليون باررەلگە دەيىن وسەدى.
تامىزدا گايانا Yellowtail كەن ورنىن يگەرۋدى باستادى. بۇل ەلدىڭ جالپى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن 2024-جىلعى 616-624 مىڭ باررەلدەن تاۋلىگىنە 810 مىڭ باررەلگە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، ەل و پ ە ك قۇرامىنا كىرمەيتىن نەگىزگى مۇناي وندىرۋشىلەردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن. ال 2027-جىلعا قاراي ءوندىرىس كولەمى تاۋلىگىنە 1,3 ميلليون باررەلگە دەيىن ءوسۋى ىقتيمال.
ارگەنتينادا مۇناي وندىرۋدە تاريحي ماكسيمۋم تىركەلدى - تاۋلىگىنە شامامەن 830-860 مىڭ باررەل. ال 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 717 مىڭ باررەل بولعان. ءوسىمنىڭ نەگىزگى درايۆەرى ەلدەگى ەڭ ءىرى مۇناي- گاز كەن ورنى - ۆاكا مۋەرتا (Vaca Muerta) تاقتاتاس رەسۋرستارىن بەلسەندى يگەرۋ بولدى. بولجامعا سايكەس، 2026-جىلعا قاراي مۇناي ءوندىرۋ كولەمى تاۋلىگىنە 1 ميلليون باررەلگە دەيىن ارتۋى مۇمكىن.
ەكىنشىدەن، بيىل جىل بويى و پ ە ك+ جەتەكشى ەلدەرى بىرنەشە رەت مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن ۇلعايتتى.
ءوندىرىستى ۇلعايتۋ جونىندەگى العاشقى قادام ءساۋىر ايىندا جاسالدى. ول كەزدە مۇناي ءوندىرۋ تاۋلىگىنە 138 مىڭ باررەلگە ارتتى. مامىر مەن ماۋسىم ايلارىندا ءوندىرىس كولەمى تاعى دا كۇنىنە 411 مىڭ باررەلگە ۇلعايدى. وسىلايشا، ءساۋىر- ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا جالپى ءوندىرىس كولەمى تاۋلىگىنە 960 مىڭ باررەلگە ءوستى.
شىلدەدە ءوندىرىس ءوسىمى جالعاستى جانە تاۋلىگىنە تاعى 411 مىڭ باررەل قوسىلدى. ال تامىزدا بۇل كورسەتكىش 548 مىڭ باررەلگە جەتتى. قىركۇيەكتە رەكوردتىق ءوسىم تىركەلىپ، تاۋلىگىنە 630 مىڭ باررەلگە ارتتى. بۇل رەتتە قوسىمشا ءوسىمنىڭ تاۋلىگىنە 524 مىڭ باررەلىن و پ ە ك ەلدەرى، ال 106 مىڭ باررەلىن و پ ە ك+ ەلدەرى قامتاماسىز ەتتى.
قازان جانە قاراشا ايلارىندا و پ ە ك+ ەلدەرى ءوندىرىس كولەمىن تاۋلىگىنە 137 مىڭ باررەلگە ۇلعايتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ءوسىمنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى مۇنايدىڭ الەمدىك قورىنىڭ جوعارى تىعىزدىعى مەن باعانىڭ كۇرت تومەندەۋىن بولدىرماۋ بولدى.
مۇناي ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ارتۋىنا اسەر ەتكەن فاكتورلار:
2025-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ و پ ە ك+ ەلدەرى ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرا باستادى. بۇل ا ق ش، برازيليا، گايانا جانە ارگەنتينادا مۇناي ءوندىرۋدىڭ بەلسەندى ۇلعايۋى اياسىندا وزدەرىنىڭ نارىقتىق ۇلەستەرىن ساقتاپ قالۋ ماقساتىندا جاسالدى؛
ساۋىردەن قازانعا دەيىنگى كەزەڭدە مۇناي باعاسى جالپى العاندا و پ ە ك ءۇشىن قولايلى دەڭگەيدە قالدى. الايدا جىلدىڭ سوڭىنا قاراي الەمدىك مۇناي قورى بىرتىندەپ ارتا باستادى. بۇل باعانىڭ تومەندەۋى ءۇشىن قىسىم جاساپ، و پ ە ك+ جانە باسقا دا مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەردى ساقتىقپەن ارەكەت ەتۋگە ءماجبۇر ەتتى؛
و پ ە ك- ءتىڭ كوپتەگەن ەلى بيۋدجەتتى، الەۋمەتتىك باعدارلامالار مەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن قوسىمشا تابىسقا مۇقتاج بولدى. بۇل اسىرەسە يراك، نيگەريا، الجير جانە ساۋد ارابياسىنا قاتىستى؛
نارىق ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋعا دايىن ەدى. بۇل رەتتە ازيا ەلدەرىنەن، اسىرەسە قىتاي مەن ءۇندىستاننان مۇنايعا دەگەن جوعارى سۇرانىس ساقتالدى.
ۇشىنشىدەن، و پ ە ك دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلى ىلەسپە سۇيىق كومىرسۋتەكتەردىڭ (NGLs) - ەتان، پروپان، بۋتان، يزوبۋتان جانە گاز كوندەنساتىنىڭ جەتكىزىلىمى تاۋلىگىنە 1 ميلليون باررەلگە ءوسىپ، ورتاشا ەسەپپەن تاۋلىگىنە 54,1 ميلليون باررەلگە جەتتى.
و پ ە ك بولجامىنشا 2026-جىلى سۇيىق كومىرسۋتەكتەر ءوندىرىسى تاۋلىگىنە ورتاشا ەسەپپەن 0,6 ميلليون باررەلگە ۇلعايىپ، 54,8 ميلليون باررەلگە جەتەدى. NGLs جەتكىزىلىمى ءوسىمىنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرى برازيليا، كانادا، ا ق ش جانە ارگەنتينا بولادى.
ا ق ش الەمدەگى ەڭ ءىرى NGLs ءوندىرۋشى ەل سانالادى. ەلدىڭ ۇلەسىنە جاھاندىق ءوندىرىس كولەمىنىڭ شامامەن جارتىسى تيەسىلى. 2025-جىلى ءوندىرىس كولەمى تاۋلىگىنە شامامەن 0,5 ميلليون باررەلگە ارتتى. بۇل نەگىزىنەن گاز جانە مۇناي كەن ورىندارىندا بۇرعىلاۋ ناتيجەسىندە قامتاماسىز ەتىلدى: پەرمي باسسەينىندە (Permian Basin) ورتاشا ەسەپپەن تاۋلىگىنە 5,6 ميلليون باررەل، سونداي-اق باسقا ءىرى تاقتاتاس ايماقتارىندا-باككەن (سولتۇستىك داكوتا) شامامەن 1,2 ميلليون باررەل جانە يگل-فورد (تەحاس) شامامەن 1 ميلليون باررەل.
كانادا دا مۇناي ءوندىرىسىنىڭ ەداۋىر ءوسىمى بايقالدى. بۇل نەگىزىنەن تابيعي گاز ءوندىرۋدىڭ جانە بيتۋمدى (مۇناي) قۇمداردى يگەرۋدىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى. ويتكەنى بۇل ارەكەتتەر NGL- فراكسياسىنىڭ ۇلكەن كولەمىن بەرەدى.
تاياۋ شىعىس ايماعىندا - ساۋد ارابياسى، ءباا جانە قاتاردا ۇلكەن گاز قورلارى شوعىرلانعان، ىلەسپە سۇيىق كومىرسۋتەكتەر ءوندىرىسى ۇلعايىپ كەلە جاتىر.
لاتىن امەريكاسىندا، ەڭ الدىمەن ارگەنتينا مەن برازيليادا گاز ءوندىرۋ كولەمىنىڭ ارتۋى جانە قوسىمشا گازدارى بار مۇناي ءوندىرۋدىڭ كەڭەيۋى ەسەبىنەن سۇيىق كومىرسۋتەكتەر ءوندىرىسىنىڭ جالپى ءوسۋى بايقالادى.
نورۆەگيادا NGL ءوندىرىسىنىڭ شامالى ءوسىمى گاز پلاتفورمالارىن دامىتۋىمەن تۇسىندىرىلەدى.
2026-جىلى مۇناي نارىعىن نەكۇتىپ تۇر؟
جالپى، Brent ماركالى مۇناي باعاسى تومەندەۋ ترەندى اياسىندا قالىپ وتىر: نارىقتا 2026-جىلى ۇسىنىس سۇرانىستان اسىپ كەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر، بۇل باعالارعا تۇراقتى قىسىم جاسايتىن بولادى.
و پ ە ك- ءتىڭ جەلتوقسان ايىنداعى ەسەبىندە 2026-جىلى مۇنايعا الەمدىك سۇرانىستىڭ 2025-جىلمەن سالىستىرعاندا تاۋلىگىنە 1,4 ميلليون باررەلگە ءوسىمى بولجانعان. دەمەك، 2026-جىلى 2025-جىلعى 105,1 ميلليون باررەلگە قاراعاندا سۇرانىس 106,5 ميلليون باررەلگە جەتەدى.
مۇناي ءوندىرۋدىڭ جىلدام ءوسىمى مەن تۇتىنۋدىڭ قالىپتى ۇلعايۋى مۇنايدىڭ الەمدىك مولشىلىعىن قالىپتاستىرادى.
و پ ە ك بولجامىنشا، 2026-جىلى مۇنايعا دەگەن سۇرانىستىڭ ءوسۋى جوعارى بولمايدى: ا ق ش- تا - تاۋلىگىنە 0,12 ميلليون باررەل، ەۋرووداقتا - 0,04 ميلليون باررەل، قىتايدا - 0,19 ميلليون باررەل، ءۇندىستاندا - 0,22 ميلليون باررەل.
ا ق ش ەنەرگەتيكالىق اقپارات باسقارماسىنىڭ (EIA) بولجامىنشا، Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ءبىر باررەلىنە شامامەن 60 دوللاردان تومەندەيدى. ال 2026-جىلى ورتاشا باعا باررەلىنە 51 دوللار شاماسىندا بولادى.
نيۋ-يوركتەگى TPW Advisory ينۆەستيتسيالىق كونسالتينگ فيرماسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىسى جانە جاھاندىق ستراتەگى دجەي پەلوسكي ساراپشىلاردىڭ پىكىرى ۇقساس ەكەنىن، ياعني 2026-جىلى مۇناي باعاسى قىسىمدا قالا بەرەتىندىگىن ايتادى. سەبەبى ۇسىنىس سۇرانىستان ءالى دە ارتىق بولادى.
ساراپشى EIA ەسەبىنە سىلتەمە جاسايدى. وندا بىلاي دەلىنگەن: «ءبىز 2026-جىلدىڭ باسىندا مۇناي باعاسىنىڭ تومەن بولۋى و پ ە ك+ ەلدەرىنەن جانە و پ ە ك- كە كىرمەيتىن ءبىرقاتار ءوندىرۋشى ەلدەن جەتكىزىلىمدەردىڭ قىسقارۋىنا اكەلىپ، 2026-جىلدىڭ سوڭىندا قورلاردىڭ ءوسىمىن باياۋلاتادى دەپ كۇتەمىز. ءبىز كەلەسى جىلى Brent ماركالى مۇنايدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر باررەل ءۇشىن 51 دوللار بولادى دەپ بولجايمىز».
Goldman Sachs ساراپشىلارى 2026-جىلى Brent ماركالى مۇنايدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر باررەل ءۇشىن - 56 دوللار، ال WTI باعاسى 52 دوللار بولادى دەپ بولجاپ وتىر. بانك باعالاۋى بويىنشا 2027-2028 -جىلدارى باعا 76-80 دوللار ارالىعىندا قايتا قالپىنا كەلۋى مۇمكىن. سەبەبى 2025-2026-جىلدارداعى تومەن باعا ءوندىرۋشى ەلدەردىڭ مۇناي ءوندىرۋ سەكتورىنا قىسىم جاسايدى.
Goldman Sachs شيكىزات تاۋارلارىن جاھاندىق زەرتتەۋ ءبولىمىنىڭ تەڭ جەتەكشىسى داان ستريۋۆەن 2026-2028-جىلدارى ارالىعىندا مۇناي باعاسىنا قاتىستى بولجامىن ايتتى.
- 2026-جىلى Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى 56 دوللار دەڭگەيىنە دەيىن تومەندەيدى دەپ كۇتەمىز. ويتكەنى سوڭعى ءىرى ۇسىنىس تولقىنى نارىقتى پروفيتسيتتە ۇستاپ تۇر. ءبىراق ءبىز 2027-جىلى مۇناي باعاسى كوتەرىلەدى دەپ ەسەپتەيمىز. سەبەبى تومەن باعا ۇسىنىسقا تەرىس اسەر ەتەدى. ال 2028-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي Brent باعاسى 80 دوللار بولادى. ويتكەنى و پ ە ك- كە كىرمەيتىن ەلدەردەن جەتكىزىلىمدەر 15 -جىلدىق تومەن ينۆەستيتسيالاردان كەيىن باياۋلايدى، - دەپ بولجامىمەن ءبولىستى داان ستريۋۆەن LinkedIn الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
Goldman Sachs كومپانياسى 2026-2027-جىلدارى Brent ماركالى مۇناي باعاسى ەگەر و پ ە ك- كە كىرمەيتىن ەلدەردەن جەتكىزىلىمدەر تۇراقتى بولسا نەمەسە الەم ەكونوميكاسى رەتسەسسياعا ۇشىراسا ءبىر باررەل ءۇشىن 40 دوللار دەڭگەيىنە دەيىن تومەندەۋى مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى. سونىمەن قاتار، ەگەر گەوساياسي تاۋەكەلدەر ارتسا، مىسالى، ا ق ش سانكتسياعا ۇشىراعان، ونىڭ ىشىندە كاريب تەڭىزىندەگى تانكەرلەرگە توسقاۋىل قويسا، ال ءىرى مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەر مۇناي ەكسپورتىن كۇرت قىسقارتسا، وندا باعا 70 دوللاردان جوعارى كوتەرىلۋى مۇمكىن.