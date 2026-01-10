مۇناي باعاسى نەگە كۇرت ءوستى؟
ۆەنەسۋەلاداعى جانە يرانداعى بولىپ جاتقان جاعدايلارعا بايلانىستى مۇناي باعاسى ەكىنشى كۇن قاتارىنان قىمباتتاپ، ءۇشىنشى اپتا قاتارىنان ءوسىم كورسەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرى 44 سەنتكە (%0,71) قىمباتتاپ، باررەلىنە 62,43 ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ال امەريكالىق West Texas Intermediate (WTI) ماركالى مۇناي 39 سەنتكە (%0,68) ءوسىپ، باررەلىنە 58,15 دوللار بولدى. بەيسەنبى كۇنى ەكى كۇندىك تومەندەۋدەن كەيىن ەكى نەگىزگى ەتالون دا 3 پايىزدان استام قىمباتتادى. اپتا قورىتىندىسى بويىنشا Brent باعاسى %2,7 عا، ال % WTI 1,4 عا وسەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
باعانىڭ ءوسۋى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلاداعى مۇناي سەكتورىن باقىلاۋعا الۋ تۋرالى سوڭعى مالىمدەمەلەرىنە جاۋاپ رەتىندە ورىن الدى. سونداي-اق تاياۋ شىعىستاعى ەڭ ءىرى مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەردىڭ ءبىرى - يرانداعى ازاماتتىق تولقۋلار مەن رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستىڭ مۇناي ەكسپورتىنا ىقپالىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق ۇسىنىسقا قاتىستى قاۋىپتەردى كۇشەيتتى.
«باعانىڭ كۇرت ءوسۋى نەگىزىنەن ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلا مۇناي ەكسپورتىن باقىلاۋ تۋرالى مالىمدەمەلەرىنە بايلانىستى. بۇل بۇرىن تومەندەگەن دەڭگەيلەرمەن سالىستىرعاندا باعانىڭ قايتا وسۋىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن»، دەدى Moomoo ANZ كومپانياسىنىڭ نارىقتىق ستراتەگى تينا تەنگ.
دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، Chevron Corp مۇناي كومپانياسى مەن Vitol جانە Trafigura جاھاندىق ساۋدا ۇيلەرى ۆەنەسۋەلادان شيكى مۇناي ەكسپورتتاۋعا ارنالعان ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك كەلىسىمشارتتارى ءۇشىن باسەكەگە ءتۇسىپ وتىر. ترامپ نيكولاس مادۋرو بيلىكتى باسىپ العاننان كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ-اق ۆەنەسۋەلادان ءوزىنىڭ مۇناي سەكتورىنا ا ق ش-قا تولىق قولجەتىمدىلىك بەرۋدى تالاپ ەتكەن.
وسى ۋاقىتتا يراندا ەكونوميكالىق قيىندىقتارعا قارسى نارازىلىقتار جالعاسىپ، بۇكىل ەل بويىنشا ينتەرنەتتىڭ وشۋىنە اكەلدى. يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان وتاندىق جەتكىزۋشىلەردى تاۋار قورىن جاساندى تۇردە جيناقتاۋدان نەمەسە باعالاردى نەگىزسىز كوتەرۋدەن ساقتاندىردى.
سوعان قاراماستان، ساراپشىلار الەمدىك مۇناي قورلارىنىڭ ارتۋى مەن ۇسىنىستىڭ شامادان تىس كوپ بولۋى باعانىڭ ءوسۋىن شەكتەۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. ەگەر يران توڭىرەگىندەگى تاۋەكەلدەر ۋشىعا تۇسپەسە، مۇناي باعاسىنىڭ قالپىنا كەلۋى قيىن ءارى تۇراقسىز بولۋى ىقتيمال.
شىڭعىس مۇقايەۆ
egemen.kz