مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ وتكىزىلمەۋىنە بايلانىستى كۇرت ءوستى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك ەتالون سانالاتىن Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى شامامەن 2 پايىزعا ءوسىپ، باررەلى 109,33 دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى CNBC.
WT ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى دا 2,2 پايىزعا ءوسىپ، 96 دوللاردان استى.
- مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى بەيبىت كەلىسسوزدى قايتا باستاۋ ارەكەتتەرى ءساتسىز اياقتالعاننان كەيىن بۇگىن تاڭەرتەڭ كوتەرىلىپ، ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلارىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى جەتكىزۋدى تەز ارادا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇمىتىن ءۇزدى. ىلگەرىلەۋدىڭ بولماۋى نارىقتىڭ كۇن سايىن كۇردەلەنىپ وتىرعانىن بىلدىرەدى، بۇل مۇناي باعاسىن بۇدان جوعارى دەڭگەيدە قايتا باعالاۋدى تالاپ ەتەدى، - دەلىنگەن گوللانديالىق ING بانكىنىڭ تاۋار ستراتەگياسى جونىندەگى ءبولىم باسشىسى ۋوررەن پاتتەرسوننىڭ اناليتيكالىق جازباحاتىندا.
لوندون ۋاقىتىمەن ساعات 10:05 كە قاراي جالپى ەۋروپالىق Stoxx 600 يندەكسىنىڭ اكسيالارى سەسسيانىڭ باسىنداعى قۇلدىراۋدان كەيىن قالپىنا كەلىپ، 0,1 پايىزدان استامعا ساۋدالاندى، بۇل رەتتە نەگىزگى بيرجالار ءوسىپ، سەكتورلار جان-جاققا تارالعان كۇيىندە قالدى.
ازيالىق قور نارىقتارى وسىممەن جابىلدى، بۇل رەتتە كەيبىر ءىرى قور نارىقتارى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى.
جاپوندىق Nikkei 225 يندەكسى ساۋدانى 1,38 پايىز وسىممەن اياقتاپ، سوڭعى ايدا شامامەن 14 پايىزدىق ءوسىمدى جالعاستىردى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ Kospi يندەكسى سوڭعى ايدا 20 پايىزدان استام ءوسىپ، دۇيسەنبىدەگى ساۋدانى 2,15 پايىزعا وسىممەن اياقتادى.
ەسكە سالساق، 25-ساۋىردە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن پاكىستانعا جوسپارلانعان امەريكالىق دەلەگاتسيانىڭ ساپارىن توقتاتقانى بەلگىلى بولدى.