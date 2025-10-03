مۇناي الەمدىك ەكونوميكا ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزعا يە - وپەك باس حاتشىسى
استانا. KAZINFORM - مۇناي قازاقستاندى قوسا العاندا الەمدەگى بۇكىل ەلدىڭ ەكونوميكاسى ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزدى. بۇل تۋرالى Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا وپەك باس حاتشىسى حايتام ال- گايس ايتتى.
- مۇناي وتكەنىمىزدەي بولاشاعىمىز ءۇشىن دە ومىرلىك ماڭىزعا يە. ونى ءتۇسىنۋ وتە قاراپايىم. مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرى مۇلدەم جوق الەمدى ويلاپ كورىڭىزدەرشى. وندا بۇكىل كولىك توقتاپ، ازىق- تۇلىك وندىرىلمەيدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتتەرى توقىراپ، ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ ناشارلايتىنى ءسوزسىز. مۇنى ويلاپ كورۋدىڭ ءوزى مۇمكىن ەمەس. مۇناي قازاقستاندى قوسا العاندا الەمدەگى بۇكىل ەلدىڭ ەكونوميكاسى ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزدى، - دەدى وپەك باس حاتشىسى.
مارتەبەلى مەيمان قازاقستاننىڭ مۇناي قورى الەمدەگى جالپى رەسۋرستىڭ شامامەن 2 پايىزىن قۇرايتىنىن ايتتى.
- الەمدە مۇناي مەن گازدىڭ مول قورى بار ەكەنىنە ەشقانداي ءشۇبا جوق. قازاقستان تەڭىز بەن قاشاعان سىندى كەن ورىندارىن يگەرۋ ارقىلى بولاشاقتا ماڭىزدى ءرول اتقارۋ ءۇشىن رەسۋرسقا دا، الەۋەتكە دە يە. ەلدەرىڭىز 30 ميلليارد باررەل مۇناي ءرولى بار ەكەنىن دالەلدەپ وتىر. بۇل الەمدىك جالپى رەسۋرستىڭ شامامەن 2 پايىزىن قۇرايدى. گاز رەسۋرستارىڭىز دا وڭىردە جاقسى پوزيتسيادا تۇرعانى اسا ماڭىزدى، - دەدى حايتام ال-گايس.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمى قاتىسۋشىلارى مەن قوناقتارىنا ارنايى ۇندەۋ جولداعان ەدى.