ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:41, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ەگەمەن، قازاقستان: ەرەكشە ەسىم يەسى بولۋ اۋىرتپالىق پا، ابىروي ما

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاۋەلسىزدىك العان كەزەڭ ەلدىڭ ساياسي عانا ەمەس، رۋحاني ءومىرىن دە وزگەرتتى. سول جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن سابيلەرگە اتا-انالارى ەل تاعدىرىمەن ساباقتاس، ءمانى تەرەڭ ەسىمدەر بەردى. بۇگىندە سول ۇرپاق - ەگەمەن ەلدىڭ تىرەگى.

    Қазақстан
    Фото: Видеодан скрин

    ەلىمىزدە قازاقستان ەسىمدى 28 ازامات بار

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە قازاقستان ەسىمى 28 ازاماتقا تيەسىلى. ولاردىڭ ەڭ ۇلكەنى 92 جاستا، ەڭ كىشىسى - 25 تە.

    اتاپ ايتقاندا:

    قاراعاندى وبلىسىندا - 7؛
    اقمولا وبلىسىندا - 6؛
    قوستاناي وبلىسىندا - 3؛
    استانادا - 3؛
    الماتى مەن ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا - 2؛
    اقتوبە، باتىس قازاقستان جانە پاۆلودار وبلىستارىندا - 1 ادام بار.

    Жұлдыз Тұрсынова
    Фото: Видеодан скрин

    - بۇل ەسىم قاراعاندى، اقمولا جانە قوستاناي وبلىستارىندا ءجيى كەزدەسەدى. 28 ادامنىڭ اراسىندا ءبىر عانا ايەل بار. سونداي-اق ەلىمىزدە تاۋەلسىزدىك جانە ەگەمەن ەسىمدى ازاماتتار دا تىركەلگەن، - دەيدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ ساراپشىسى جۇلدىز تۇرسىنوۆا.

    جاقىندارى «قازاق» دەپ اتايدى

    ەرەكشە ەسىم يەلەرىنىڭ ءبىرى - قاراعاندىلىق قازاقستان جارقىن. ول قاراعاندى جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنىڭ № 29-مەكەمەسىندە جەدەل ۋاكىل قىزمەتىن اتقارادى.

    Жарқын
    Фото: Видеодан скрин

    اتاسى ونى ەگەمەندىكتىڭ قۋانىشىنا بالاپ قازاقستان اتاعان.

    - ەسىمىمنىڭ سالماعىن سەزىنەمىن. العاش تانىسقان ادامدار تاڭعالىپ، قايتالاپ سۇرايدى. قىزمەتىم دە، ەسىمىم دە ەلمەن، پاتريوتيزممەن بايلانىستى. بۇل - مەن ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەيدى ول.

    ارىپتەستەرى كەيىپكەرىمىزدى «قازاق» دەپ اتايدى. بۇل ونىڭ ەلجاندى بولمىسىنا بەرىلگەن باعا ىسپەتتى.

    - جۇمىستا، وتباسىندا ونى «قازاق» دەپ اتايدى. مىنەزى سابىرلى، ەڭبەكتە تياناقتى. قوعامدىق شارالارعا بەلسەندى قاتىسادى، سپورتقا جاقىن. ناعىز وتانشىل ازامات، - دەيدى مەكەمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى جانسەيىت ءابىلقاسىموۆ.

    قازاقستان - وتباسىندا قامقور اكە، جۇمىسىندا جاۋاپتى مامان. ونىڭ ومىرلىك ۇستانىمى دا قاراپايىم. ول - ادال ەڭبەك پەن تەمىردەي ءتارتىپ.

    «ەسىمىمدى ەشقاشان اۋىستىرمايمىن»

    ال پاۆلودار وبلىسىندا تۇراتىن ەگەمەن باقىت - موڭعوليادان قونىس اۋدارعان قانداس. قازىر جەكە كاسىپپەن اينالىسىپ، «سارىارقا مۇراگەر» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جۇمىسىنا اتسالىسىپ ءجۇر.

    Жарқын
    Фото: Видеодан скрин

    - موڭعوليانىڭ بايان-ولگي ايماعىندا تۋدىم. اكەمنىڭ اعاسى راديودان قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العانىن ەستىپ، قۋانىش ۇستىندە ەسىمىمدى ەگەمەن قويعان. سول ءسات ءبىزدىڭ اۋلەت ءۇشىن ەرەكشە ەستە قالدى. 1997 -جىلى تولىقتاي پاۆلودارعا كوشىپ كەلدىك، - دەيدى ول.

    ەگەمەن ەسىمى باۋىرلاس تۇركى حالىقتارىندا دا كەڭ تاراعان. سوندىقتان ونىڭ اتى شەتەلدە جۇرگەندە ءجيى نازار اۋدارتادى.

    - ستامبۇلدا وقىپ جۇرگەندە مەترو ىشىندە «ەگەمەن!» دەپ شاقىرعان داۋىستى ەستىپ، جالت قارادىم. سويتسەم، تۇرىك ازاماتى ءوز بالاسىن شاقىرىپ جاتىر ەكەن. وسىنداي قىزىقتى ساتتەر ءجيى كەزدەسەدى، - دەيدى ول.

    ەگەمەن ءوز ەسىمىن ەرەكشە قۇرمەتتەيدى جانە ونى ەشقاشان وزگەرتۋدى ويلاماعان.

    - بۇل - مەنىڭ ەلگە دەگەن قۇرمەتىمنىڭ كورىنىسى. ەسىمىمدە مەنىڭ تاعدىرىم دا، تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ رۋحى دا بار، - دەيدى ول.

    وسىلايشا، ەرەكشە ەسىم يەلەرى بۇگىندە ەل دامۋىنا ءوز ۇلەسىن قوسىپ ءجۇر. ولاردىڭ ەسىمى دە، ءومىر جولى دا تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ تاريحىمەن ساباقتاسادى.

    ءمولدىر سنادين

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
