ەگەمەن، قازاقستان: ەرەكشە ەسىم يەسى بولۋ اۋىرتپالىق پا، ابىروي ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاۋەلسىزدىك العان كەزەڭ ەلدىڭ ساياسي عانا ەمەس، رۋحاني ءومىرىن دە وزگەرتتى. سول جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن سابيلەرگە اتا-انالارى ەل تاعدىرىمەن ساباقتاس، ءمانى تەرەڭ ەسىمدەر بەردى. بۇگىندە سول ۇرپاق - ەگەمەن ەلدىڭ تىرەگى.
ەلىمىزدە قازاقستان ەسىمدى 28 ازامات بار
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە قازاقستان ەسىمى 28 ازاماتقا تيەسىلى. ولاردىڭ ەڭ ۇلكەنى 92 جاستا، ەڭ كىشىسى - 25 تە.
اتاپ ايتقاندا:
قاراعاندى وبلىسىندا - 7؛
اقمولا وبلىسىندا - 6؛
قوستاناي وبلىسىندا - 3؛
استانادا - 3؛
الماتى مەن ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا - 2؛
اقتوبە، باتىس قازاقستان جانە پاۆلودار وبلىستارىندا - 1 ادام بار.
- بۇل ەسىم قاراعاندى، اقمولا جانە قوستاناي وبلىستارىندا ءجيى كەزدەسەدى. 28 ادامنىڭ اراسىندا ءبىر عانا ايەل بار. سونداي-اق ەلىمىزدە تاۋەلسىزدىك جانە ەگەمەن ەسىمدى ازاماتتار دا تىركەلگەن، - دەيدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ ساراپشىسى جۇلدىز تۇرسىنوۆا.
جاقىندارى «قازاق» دەپ اتايدى
ەرەكشە ەسىم يەلەرىنىڭ ءبىرى - قاراعاندىلىق قازاقستان جارقىن. ول قاراعاندى جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتىنىڭ № 29-مەكەمەسىندە جەدەل ۋاكىل قىزمەتىن اتقارادى.
اتاسى ونى ەگەمەندىكتىڭ قۋانىشىنا بالاپ قازاقستان اتاعان.
- ەسىمىمنىڭ سالماعىن سەزىنەمىن. العاش تانىسقان ادامدار تاڭعالىپ، قايتالاپ سۇرايدى. قىزمەتىم دە، ەسىمىم دە ەلمەن، پاتريوتيزممەن بايلانىستى. بۇل - مەن ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەيدى ول.
ارىپتەستەرى كەيىپكەرىمىزدى «قازاق» دەپ اتايدى. بۇل ونىڭ ەلجاندى بولمىسىنا بەرىلگەن باعا ىسپەتتى.
- جۇمىستا، وتباسىندا ونى «قازاق» دەپ اتايدى. مىنەزى سابىرلى، ەڭبەكتە تياناقتى. قوعامدىق شارالارعا بەلسەندى قاتىسادى، سپورتقا جاقىن. ناعىز وتانشىل ازامات، - دەيدى مەكەمە باستىعىنىڭ ورىنباسارى جانسەيىت ءابىلقاسىموۆ.
قازاقستان - وتباسىندا قامقور اكە، جۇمىسىندا جاۋاپتى مامان. ونىڭ ومىرلىك ۇستانىمى دا قاراپايىم. ول - ادال ەڭبەك پەن تەمىردەي ءتارتىپ.
«ەسىمىمدى ەشقاشان اۋىستىرمايمىن»
ال پاۆلودار وبلىسىندا تۇراتىن ەگەمەن باقىت - موڭعوليادان قونىس اۋدارعان قانداس. قازىر جەكە كاسىپپەن اينالىسىپ، «سارىارقا مۇراگەر» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جۇمىسىنا اتسالىسىپ ءجۇر.
- موڭعوليانىڭ بايان-ولگي ايماعىندا تۋدىم. اكەمنىڭ اعاسى راديودان قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العانىن ەستىپ، قۋانىش ۇستىندە ەسىمىمدى ەگەمەن قويعان. سول ءسات ءبىزدىڭ اۋلەت ءۇشىن ەرەكشە ەستە قالدى. 1997 -جىلى تولىقتاي پاۆلودارعا كوشىپ كەلدىك، - دەيدى ول.
ەگەمەن ەسىمى باۋىرلاس تۇركى حالىقتارىندا دا كەڭ تاراعان. سوندىقتان ونىڭ اتى شەتەلدە جۇرگەندە ءجيى نازار اۋدارتادى.
- ستامبۇلدا وقىپ جۇرگەندە مەترو ىشىندە «ەگەمەن!» دەپ شاقىرعان داۋىستى ەستىپ، جالت قارادىم. سويتسەم، تۇرىك ازاماتى ءوز بالاسىن شاقىرىپ جاتىر ەكەن. وسىنداي قىزىقتى ساتتەر ءجيى كەزدەسەدى، - دەيدى ول.
ەگەمەن ءوز ەسىمىن ەرەكشە قۇرمەتتەيدى جانە ونى ەشقاشان وزگەرتۋدى ويلاماعان.
- بۇل - مەنىڭ ەلگە دەگەن قۇرمەتىمنىڭ كورىنىسى. ەسىمىمدە مەنىڭ تاعدىرىم دا، تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ رۋحى دا بار، - دەيدى ول.
وسىلايشا، ەرەكشە ەسىم يەلەرى بۇگىندە ەل دامۋىنا ءوز ۇلەسىن قوسىپ ءجۇر. ولاردىڭ ەسىمى دە، ءومىر جولى دا تاۋەلسىز ەلىمىزدىڭ تاريحىمەن ساباقتاسادى.
ءمولدىر سنادين